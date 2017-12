Por cusparada, Bruno Henrique leva gancho de cinco jogos na Libertadores

O Santos não poderá contar com um dos principais destaques do clube nos primeiros jogos da fase de grupos da Copa Libertadores, em 2018. O atacante Bruno Henrique foi suspenso pela Conmebol por cinco jogos, e deve estrear na competição apenas na última partida do Peixe na primeira fase.

A suspensão se deu por conta de um episódio polêmico envolvendo o jogador santista na disputa da Copa Libertadores deste ano. No jogo entre Santos e Barcelona de Guayaquil, Bruno Henrique cuspiu em Damián Díaz, do clube equatoriano, e foi expulso pelo árbitro. O Peixe perdeu o duelo pelo placar de 1 a 0, e foi eliminado nas quartas de final da competição, em setembro.

Além das cinco partidas de gancho, Bruno Henrique também foi multado em cerca de R$ 23 mil. A quantia pode ser debitada do montante recebido pelo Santos no conceito de direitos de televisão ou patrocínio, de acordo com comunicado oficial da Conmebol.

O Santos ainda pode recorrer da decisão imposta pela organização responsável pela Copa Libertadores. Caso a punição seja mantida, o jogador santista estrearia apenas no dia 24 de maio, no último jogo da fase de grupos, entre Santos e Real Garcilaso, na Vila Belmiro.

Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro deste ano, o Santos está no Grupo 6 da Copa Libertadores, e enfrentará o Estudiantes, da Argentina, o Real Garcilaso, do Peru, e mais um clube que sairá das primeiras fases da competição, com as opções sendo: Chapecoense, Independiente Del Valle, do Equador, Banfield, da Argentina, e Nacional, do Uruguai.