Platense x Corinthians: veja onde assistir à partida pela Libertadores

Nesta quinta-feira, o Corinthians faz a sua estreia na Copa Libertadores. O Timão enfrenta o Platense a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

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Como chegam as equipes?

Em jejum, o Corinthians chega pressionado para a partida. O time não vence há nove jogos e recebeu cobranças de torcedores organizados nos últimos dias.

A equipe alvinegra, porém, vive a expectativa de dar a volta por cima sob o comando de Fernando Diniz. O técnico, que irá fazer sua estreia à frente da equipe, chega para suceder Dorival Júnior, demitido após a derrota de 1 a 0 para o Internacional, no último domingo, na Neo Química Arena.

O Platense também não vive um bom momento. O time está há seis partidas sem ganhar e ocupa o décimo lugar do Grupo A do Campeonato Argentino. A equipe vem de um empate sem gols com o Lanús, fora de casa.

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