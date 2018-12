Palmeiras começa Libertadores na Colômbia; São Paulo decide futuro em fevereiro

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras terá um déjà vu na primeira rodada da Copa Libertadores da América de 2019, desmembrada nesta terça-feira pela Conmebol. A equipe vai estrear mais uma vez diante do Junior, em Barranquilla, assim como aconteceu na edição deste ano. À época comandado por Roger Machado, o clube do Palestra Itália venceu por 3 a 0 na casa do rival.

O Verdão teve definido ainda que seu primeiro jogo como mandante será no dia 12 de março, contra um representante a ser definido na pré-Libertadores. A equipe recebe o Junior no dia 10 de abril e o San Lorenzo no dia 8 de maio, sua última rodada na chave.

Todos os outros brasileiros garantidos na fase de grupos estreiam como visitante. O Flamengo contra o representante 2 da Bolívia, que será definido nesta quarta, o Athletico Paranaense contra o Tolima, na Colômbia, o Grêmio frente ao Rosario Central e o Cruzeiro diante do Huracán, ambos na Argentina.

O Internacional também será visitante, mas pode nem precisar sair do país. Os gaúchos terão pela frente o representante que sair do G4, possivelmente o São Paulo. O Tricolor fará seus jogos na segunda fase da Pré-Libertadores contra o Talleres, o primeiro no dia 6 de fevereiro, na Argentina, e o segundo no dia 13, no Morumbi. Caso passe desse e do próximo confronto, entra na chave do Colorado, do River e do Alianza Lima.

O primeiro a estrear dentre os brasileiros será o Atlético-MG, que encara o Danúbio no dia 5 de fevereiro, no Uruguai. O Galo fecha o confronto no dia 12, em Belo Horizonte, também buscando uma vaga na terceira fase. Se passar pelos dois mata-matas, entra no Grupo E, ao lado de Cerro Porteño, Nacional-URU e Zamora-VEN.

Veja os confrontos da Pré-Libertadores (times à esquerda jogam o segundo duelo em casa):