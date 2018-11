Ônibus do Boca é apedrejado e final é adiada em mais de uma hora

Confira este e outros vídeos em

O maior superclássico argentino da história deu mostras de seu clima tenso antes mesmo do apito inicial da grande decisão da Copa Libertadores, neste sábado. É que o ônibus que levava a delegação do Boca Juniors para a final foi apedrejado por torcedores do River Plate na chegada ao Estádio Monumental de Núñez.

Os incidentes fizeram com que a Conmebol, organizadora do torneio, adiasse a partida em uma hora – assim, a bola deve rolar às 19h20 (de Brasília). No entanto, a diretoria e o elenco do Boca querem que a decisão seja suspensa em função da situação de alguns jogadores.

Com as janelas do veículo quebradas, alguns jogadores do Boca acabaram feridos. O caso que mais chamou foi o do capitão xeneize Pablo Pérez, que teve um corte no braço esquerdo e estilhaços de vidros nos olhos. O volante, inclusive, deixou o estádio para ser atendido em um hospital.

Mas imágenes de como quedó el micro de Boca luego del BRUTAL ATAQUE que recibió el plantel por parte de los HINCHAS DE RIBER 🎥@MARCAClaroARG pic.twitter.com/f5Ds7mCDTL — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) 24 de novembro de 2018

Como os torcedores do River também atacaram com gás de pimenta, atletas e membros da comissão técnica do Boca desceram do ônibus tossindo e com os olhos lacrimejando. Segundo a imprensa argentina, Tévez, Ábila, Benedetto e Nández teriam sido os ogadores que mais passaram mal em decorrência dos efeitos dos gases.

Si esto no es una emboscada, que nos expliquen qué es. VERGONZOSO el operativo de seguridad. Regalaron al plantel de Boca ante cientos de hinchas de River. (📽 @Promiedos) pic.twitter.com/XFFIEfndwX — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) 24 de novembro de 2018

De acordo com a AFP, o deslocamento da delegação xeneize foi reforçado pela polícia desde a região de Puerto Madero, no centro de Buenos Aires, até o bairro de Núñez, na zona norte da cidade, onde se localiza o Monumental.

A primeira final, realizada na Bombonera, no último dia 11, terminou empatada por 2 a 2. Assim, o vencedor do segundo duelo garante a taça automaticamente. Como não há critério do gol fora de casa, uma nova igualdade leva a decisão para a prorrogação. Se o empate persistir, o ganhador será definido nos pênaltis.