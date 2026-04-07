Mirassol x Lanús: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Mirassol faz sua primeira partida na história da Libertadores nesta quarta-feira, contra o Lanús, pela primeira rodada do Grupo G, às 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Paramount+.
Como chegam as equipes
O Mirassol chega para a partida em meio a uma sequência negativa de 11 jogos sem vitória, considerando todas as competições. No último compromisso, perdeu para o Red Bull Bragantino, dentro de casa, por 1 a 0. Já o Lanús vem de vitória no Campeonato Argentino, por 1 a 0, contra o Vélez Sarsfield.
Prováveis escalações
Mirassol
Walter; Igor Formiga, J. Victor, W. Machado e Reinaldo; Y. Lara, J. Aldo e Shaylon; Alesson, Negueba e Tiquinho.
Técnico: Rafael Guanaes.
Lanús
N. Lousada; T. Guidara, C. Izquierdoz, J. Canale e S. Marcich; A. Medina, A. Cardozo e F. Watson; Salvio, Carrera e Bou.
Técnico: Mauricio Pellegrino.
Arbitragem
Jhon Alexander Ospina-COL será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Mirassol x Lanús
Competição: Libertadores - 1ª rodada
Data e horário: Quarta, 8 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
Transmissão: Paramount+