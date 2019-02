Melgar vence e abre vantagem para integrar grupo do Palmeiras

O Melgar deu um passo decisivo para alcançar a fase de grupos da Copa Libertadores na noite desta terça-feira. Jogando na condição de mandante, a equipe peruana ganhou por 2 a 0 do Caracas e pode até perder na Venezuela para integrar o grupo do Palmeiras no torneio continental.

O segundo e decisivo confronto entre Melgar e Caracas está marcado para as 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, no Estadio Olímpico da Universidad Central da Venezuela. Como ganhou por 2 a 0 como mandante, o time peruano pode até perder por um gol de diferença.

Apoiado por sua torcida, o Melgar conseguiu inaugurar o marcador diante do Caracas aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento em cobrança de falta pelo lado direito do gramado, Angel Romero completou de cabeça e colocou a equipe peruana em vantagem.

O Melgar manteve sua superioridade sobre o adversário venezuelano durante a etapa complementar e aumentou ainda mais a vantagem logo seis minutos. Em jogada pelo lado esquerdo, Hideyoshi Arakaki tabelou, limpou a marcação e bateu com categoria para fechar o placar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A equipe classificada no duelo entre Melgar e Caracas tem presença assegurada no Grupo F da Copa Libertadores. Já estão na mesma chave do torneio continental, além do Palmeiras, o colombiano Junior Barranquilla e o tradicional San Lorenzo, da Argentina.