Labyad desencanta, Corinthians empata com Peñarol e garante liderança na Libertadores

O Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores ao buscar o empate em 1 a 1 com o Peñarol na noite desta quinta-feira, no Estádio Campeón del Siglo, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Maximiliano Olivera abriu o placar para os donos da casa, enquanto o marroquino Zakaria Labyad desencantou e deixou tudo igual para o Timão em seu primeiro jogo como titular.
Situação na Libertadores
Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta, com 11 pontos. Do outro lado, o Peñarol é o lanterna da chave, com três pontos, e não tem mais chances de ir às oitavas do torneio, mas ainda pode brigar pela vaga na Sul-Americana.
📋 FICHA TÉCNICA
🟡⚫️ PEÑAROL 1 x 1 CORINTHIANS ⚫️⚪️
🏆 Competição: Copa Libertadores (quinta rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (Uruguai)
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Nenhum
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
GOLS
- ⚽ Maximiliano Olivera, aos 18' do 1ºT (Peñarol)
- ⚽ Zakaria Labyad, aos 17' do 2ºT (Corinthians)
Escalações
PEÑAROL: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte (Facundo Álvez (Brian Barboza)), Mauricio Lemos, e Maximiliano Olivera; Gastón Togni, Eduardo Darias (Luis Angulo) e Jesús Trindade; Diego Laxalt (Abel Hernández), Leandro Umpiérrez e Matías Arezo (Facundo Batista).
Técnico: Diego Aguirre
CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheus Pereira (Lingard), Allan, André e Zakaria Labyad (Garro); Kaio César (Dieguinho) e Pedro Raul (Yuri Alberto).
Técnico: Fernando Diniz
Como foi o jogo?
Com 15 minutos, Eduardo Darias pegou a sobra em bate e rebate, arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. E com 18 minutos, o Peñarol abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Trindade na primeira trave, Maximiliano Olivera subiu de cabeça e estufou as redes, saindo na frente em casa.
Aos 40 minutos, o Peñarol chegou a ampliar a vantagem. Arezo recebeu e tocou de cabeça para Umpiérrez, que finalizou cruzado e Hugo Souza aceitou. O gol, porém, foi anulado por impedimento do atacante do time uruguaio. Um minuto depois, o Corinthians respondeu e quase deixou tudo igual. Zakaria Labyad enfiou passe para André, que fez o pivô dentro da área e serviu Pedro Milans. O lateral bateu para o gol, mas a bola foi desviada e passou rente à trave esquerda.
Com 43 minutos, Angileri cruzou e Kaio César cabeceou nas mãos do goleiro Aguerre. Já aos 45, Labyad lançou Pedro Milans, que cruzou de primeira para trás. André chegou finalizando de primeira, mas a bola bateu em Pedro Raul e não entrou. O atacante do Corinthians atuou como zagueiro do Peñarol no lance.
Segundo tempo
Com seis minutos, o Corinthians quase empatou a partida. Em contra-ataque puxado por Kaio César, Allan encontrou Labyad. O marroquino recebeu do lado esquerdo, cortou para o meio e bateu colocado, mas para fora.
Aos 17 minutos, o Timão enfim igualou o placar. Kaio César alçou bola para dentro da área, Pedro Raul se jogou e completou para o gol, mas Aguerre deu rebote. Na sobra, Zakaria Labyad só completou para o fundo das redes.
Com 36 minutos, Kaio César recebeu lançamento de André e saiu cara a cara com Aguerre, mas bateu para fora. O assistente, entretanto, assinalou impedimento no lance. Em seguida, Garro finalizou de fora da área e o goleiro do Peñarol espalmou. Já nos acréscimos, Yuri Alberto também teve chance cara a cara com Aguerre, mas parou em defesa do arqueiro. No apagar das luzes, Yuri disparou, invadiu a área e bateu cruzado, mas para fora.
Próximos jogos
PEÑAROL 🟡⚫️
- Defensor Sporting x Peñarol (segunda rodada do Campeonato Uruguaio - Apertura)
- Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Luís Franzini, em Montevidéu (Uruguai)
CORINTHIANS ⚫️⚪️
- Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)