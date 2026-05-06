Independiente Medellín-COL x Flamengo pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Flamengo visita o Independiente Medellín, da Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto, válido pelo grupo A, será realizado no Estádio Atanasio Girardot, a partir das 21h30 (de Brasília).
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— Flamengo (@Flamengo) May 6, 2026
Onde assistir Independiente Medellín x Flamengo?
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
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Como chegam?
Ainda sem perder na competição, o Flamengo é líder do grupo A, com sete pontos somados, e busca encaminhar sua classificação às oitavas nesta rodada. O Independiente Medellín, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com quatro pontos.
Prováveis escalações
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Samuel Lino.
Técnico: Leonardo Jardim
Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortíz e Fabra; Serna Romana, Loboa e Catano; Yony González, Chaverra e Fydriszewski.
Técnico: Sebastián Botero
Arbitragem
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Auxiliares: Túlio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Andrés Cunha (URU)
Ficha Técnica
Confronto: Independiente Medellín x Flamengo
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (4ª Rodada)
Data e horário: Quinta, 07 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)
Transmissão: ESPN e Disney+