Independiente Medellín-COL x Flamengo pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Flamengo visita o Independiente Medellín, da Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto, válido pelo grupo A, será realizado no Estádio Atanasio Girardot, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Independiente Medellín x Flamengo?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Como chegam?

Ainda sem perder na competição, o Flamengo é líder do grupo A, com sete pontos somados, e busca encaminhar sua classificação às oitavas nesta rodada. O Independiente Medellín, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com quatro pontos.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Técnico: Leonardo Jardim

Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortíz e Fabra; Serna Romana, Loboa e Catano; Yony González, Chaverra e Fydriszewski.

Técnico: Sebastián Botero

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Túlio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Ficha Técnica

Confronto: Independiente Medellín x Flamengo

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (4ª Rodada)

Data e horário: Quinta, 07 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

Transmissão: ESPN e Disney+