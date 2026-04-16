Gustavo Henrique brilha, Corinthians bate Santa Fe e volta a vencer em Itaquera

(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Thais Bueno Cirino foto de perfil

Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 15/04/2026 às 23:23 • Atualizado 15/04/2026 às 23:25

O Corinthians é mais líder do que nunca no Grupo E da Copa Libertadores e findou um jejum de vitórias em casa que já durava dois meses. Na noite desta quarta-feira, o Timção venceu o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do torneio continental. Raniele e Gustavo Henrique, este último com uma espécie de voleio, marcaram e deram o triunfo ao time alvinegro.

Fim de jejum na Arena

O resultado colocou um ponto final no jejum do Corinthians na Neo Química Arena. O Timão não vencia em seu estádio desde o último dia 12 de fevereiro, quando bateu o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, eram duas derrotas e dois empates, até que a sequência negativa foi encerrada contra o Santa Fe.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians manteve 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias em dois jogos sob o comando de Diniz. O Timão chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Grupo E. Do outro lado, o Santa Fe amargou a primeira derrota e ainda não venceu na competição. A equipe colombiana aparece na terceira posição da chave, com um ponto. Peñarol e Platense fazem o último jogo do Grupo E nesta quinta-feira.

FICHA TÉCNICA
⚫⚪ CORINTHIANS 2 x 0 SANTA FE-COL 🔴

🏆 Competição: Copa Libertadores (segunda rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
👥 Público: 39.371 pessoas
💰 Renda: R$ 2.811.184,00
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Paulista (Corinthians)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)
Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Julio Aranda (PAR)
VAR: José Méndez (PAR)

GOLS

  • ⚽ Raniele, aos 05' do 2ºT (Corinthians)
  • ⚽Gustavo Henrique, aos 34' do 2ºT (Corinthians)

Escalações

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon (Carrillo) e Garro (Zakaria Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto (Pedro Raul).
Técnico: Fernando Diniz

SANTA FE-COL: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Victor Moreno e Christian Mafla; Daniel Torres (Zapata), Kilian Toscano e Jhojan Torres (Fagundez); Luis Palacios, Omar Fernández (Mosquera) e Hugo Rodallega (Bustos).
Técnico: Pablo Repetto

Como foi o jogo?

Com três minutos de jogo, o Corinthians teve sua primeira chegada no ataque. Garro enfiou bola para Yuri Alberto, que recebeu do lado esquerdo da área e chutou fraco, nas mãos do goleiro Mosquera. Com sete minutos, o Santa Fe respondeu em cruzamento de Fernández para Rodallega, que cabeceou para fora. Aos 12 minutos, Bidon recebeu cruzamento de Kayke, fez o giro e bateu fraco para defesa de Mosquera.

A primeira chance mais clara do jogo foi do Santa Fe. Rodallega tabelou com Fernández e recebeu de volta na entrada da área. O atacante bateu de primeira, no meio do gol, e Hufo Souza espalmou. O Corinthians respondeu em cobrança de falta de Garro da entrada da área. O camisa 8 finalizou no canto do goleiro Mosquera, que foi buscar e mandou para escanteio. Já nos acréscimos, Kayke finalizou de fora da área e Mosquera defendeu.

Segundo tempo

Com dois minutos, o Corinthians tentou com Matheuzinho. O camisa 2 recebeu do lado direito, cortou a marcação, invadiu a área e chutou forte, mas Mosquera defendeu. Minutos depois, Bidu tabelou com Garro e recebeu de volta dentro da área, finalizando para defesa de Mosquera, que espalmou para escanteio.

E foi aos cinco minutos que o Timão enfim abriu o placar para delírio da torcida na Neo Química Arena. Garro cobrou escanteio na segunda trave e Gustavo Henrique escorou para a pequena área. Raniele apareceu e completou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para os donos da casa. O Santa Fe respondou aos oito minutos, com cruzamento que passou por todo mundo e foi completado por Palacios na segunda trave, mas para fora.

Com 21 minutos, Garro lançou Yuri Alberto em profundidade, mas o atacante invadiu a área e acertou a rede pelo lado de fora. E foi aos 34 minutos que o Timão ampliou a vantagem com um belo gol. Garro cobrou falta para dentro da área e Gustavo Henrique se livrou de marcação, dando uma espécie de voleio e acertando o ângulo direito do gol do Santa Fe, fechando o placar na Arena. O capitão corintiano quase fez o terceiro do Corinthians em cabeceio após cobrança de falta de Labyad, mas Mosquera defendeu.

Próximos jogos

⚪ CORINTHIANS

  • Vitória x Corinthians (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)
  • Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h (de Brasília)
  • Local: Barradão, em Salvador (BA)

🔴SANTA FE 

  • Santa Fe x Cúcuta (17ª rodada do Campeonato Colombiano - Apertura)
  • Data e horário: 19/04 (domingo), às 16h (de Brasília)
  • Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (Colômbia)

