Guaraní e Palestino duelam por vaga no grupo do Palmeiras na Libertadores

Após eliminar o Corinthians, o Guaraní-PAR tem mostrado força na Libertadores. Tanto que entra em campo nesta quinta-feira, contra o Palestino-CHI, em Assunção, com a vantagem de atuar pelo empate.

O Guaraní venceu o confronto de ida, em Santiago, por 1 a 0, e ficou mais próximo da fase de grupos da Libertadores. O técnico Gustavo Costas destacou que o pensamento é aumentar a vantagem sobre os chilenos no início da partida.

“Nós planejamos ser intensos e vamos tentar marcar no início. É o cenário ideal para a gente”, disse.

Do outro lado, o Palestino vai tentar surpreender os paraguaios. Os chilenos se recuperaram da derrota no confronto de ida com uma vitória no fim de semana pelo nacional.

O vencedor deste confronto vai integrar o grupo B da Libertadores, com Palmeiras, Bolívar-BOL e Tigre-ARG.