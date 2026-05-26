Fluminense x La Guaira-VEN pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Fluminense recebe o Deportivo La Guaira pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo C será realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília).
Início de uma semana decisiva!
VAMOS, TRICOLOR! 🇭🇺
📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/cqN0Y9vyHO
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 25, 2026
Onde assistir Fluminense x La Guaira?
TV: Globo e ESPN
Streaming: Disney+ e Globoplay
Youtube: GETV (sem imagens)*
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Como chegam?
O Fluminense ocupa a terceira colocação do grupo C, com cinco pontos, mesma pontuação do Bolívar, que leva vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate. Para ir às oitavas, o clube carioca precisa vencer a partida e torcer para que o Bolívar não vença o duelo contra o Independiente Rivadavia, no mesmo horário.
O Deportivo La Guaira, por sua vez, é o lanterna da chave, com três pontos, e já está eliminado da Libertadores. No entanto, se vencer o Tricolor, estará classificado para os playoffs da Copa Sul-Americana. Caso isso aconteça, o Fluminense estará fora das competições continentais na temporada.
Prováveis escalações
🔴🟢Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía.
🔵⚪Deportivo La Guaira
Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño.
Técnico: Héctor Bidoglio.
Arbitragem
- Árbitro: José Cabero (CHI)
- Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)
- VAR: Bryan Loayza (EQU)
Ficha Técnica
🔴🟢Fluminense x Deportivo La Guaira🔵⚪
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (última rodada)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: TV Globo, ESPN, Disney+, Globoplay e GETV (sem imagens)
Próximas partidas
Fluminense
Jogo: Cruzeiro x Fluminense
Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
La Guaira
Jogo: La Guaira x Puerto Cabello
Competição: Campeonato Venezuelano - 6ª rodada (Grupo A)
Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Estadio Olimpico de la UCV, em Caracas (VEN)