Fluminense x Bolívar-BOL pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Fluminense recebe o Bolívar, da Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo C será realizado no Estádio do Maracanã, a partir das 19h (de Brasília).
TERÇA-FEIRA! TODOS AO MARACANÃ!
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— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 18, 2026
Onde assistir Fluminense x Bolívar?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
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Como chegam as equipes?
Com dois pontos somados, o Fluminense é lanterna do Grupo C, e precisa vencer a partida para continuar com chances de classificação para o mata-mata. O Bolívar, por sua vez, ocupa a segunda colocação, com cinco pontos.
Prováveis escalações
🔴🟢Fluminense
Fábio; Guga, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy.
Técnico: Renato Gaúcho
🔵⚪Bolívar
Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.
Técnico: Vladimir Soria
Arbitragem de Fluminense x Bolivar
- Árbitro: Andrés Matonte (URU)
- Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
- VAR: Leodan González (URU)
Ficha Técnica
🔴🟢Fluminense x Bolívar 🔵⚪
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (5ª rodada)
Data e horário: Terça, 19 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: ESPN e Disney+
Próximas partidas
Fluminense
Jogo: Mirassol x Fluminense
Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Bolívar
Jogo: Bolívar x Guabirá
Competição: Campeonato Boliviano - 9ª rodada
Data e hora: Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h15 (de Brasília)
Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)