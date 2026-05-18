Fluminense x Bolívar-BOL pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Fluminense recebe o Bolívar, da Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo C será realizado no Estádio do Maracanã, a partir das 19h (de Brasília).

TERÇA-FEIRA! TODOS AO MARACANÃ! FLUMINENSE É A SUA GENTE >> https://t.co/AXPWJYvwLK pic.twitter.com/z4koOobBA8 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 18, 2026

Onde assistir Fluminense x Bolívar?

TV: ESPN

Streaming: Disney+

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Como chegam as equipes?

Com dois pontos somados, o Fluminense é lanterna do Grupo C, e precisa vencer a partida para continuar com chances de classificação para o mata-mata. O Bolívar, por sua vez, ocupa a segunda colocação, com cinco pontos.

Prováveis escalações

🔴🟢Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy.

Técnico: Renato Gaúcho

🔵⚪Bolívar

Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.

Técnico: Vladimir Soria

Arbitragem de Fluminense x Bolivar

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Andrés Matonte (URU) Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU) VAR: Leodan González (URU)

Ficha Técnica

🔴🟢Fluminense x Bolívar 🔵⚪

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (5ª rodada)

Data e horário: Terça, 19 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN e Disney+

Próximas partidas

Fluminense

Jogo: Mirassol x Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Bolívar

Jogo: Bolívar x Guabirá

Competição: Campeonato Boliviano - 9ª rodada

Data e hora: Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h15 (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)