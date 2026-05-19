Flamengo x Estudiantes-ARG pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Estudiantes, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo C será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília).
Onde assistir Flamengo x Estudiantes?
TV Aberta: Globo
YouTube: GE TV
Streaming: Paramount+
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Como chegam as equipes?
Com sete pontos, o Flamengo é líder do Grupo A, porém, a tendência é que sejam acrescidos mais três pontos pela partida cancelada contra o Independiente Medellín. O Estudiantes é o segundo colocado, com seis pontos somados.
Prováveis escalações
🔴⚫ Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
Técnico: Leonardo Jardim.
⚪🔴 Estudiantes
Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré.
Técnico: Alexander Medina.
Arbitragem de Flamengo x Estudiantes
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
- Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
- VAR: Leodan González (URU)
Ficha Técnica
🔴⚫ Flamengo x Estudiantes ⚪🔴
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (5ª rodada)
Data e horário: Quarta, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Transmissão: Globo e Paramount+
Próximas partidas
Flamengo
Jogo: Flamengo x Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Estudiantes
Jogo: Estudiantes x Independiente Medellín
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)
Data e hora: Terça, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires (Argentina)