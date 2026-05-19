Flamengo x Estudiantes-ARG pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Estudiantes, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo C será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Flamengo x Estudiantes?

TV Aberta: Globo

YouTube: GE TV

Streaming: Paramount+

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chegam as equipes?

Com sete pontos, o Flamengo é líder do Grupo A, porém, a tendência é que sejam acrescidos mais três pontos pela partida cancelada contra o Independiente Medellín. O Estudiantes é o segundo colocado, com seis pontos somados.

Prováveis escalações

🔴⚫ Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

Técnico: Leonardo Jardim.

⚪🔴 Estudiantes

Muslera; Mancuso, Pírez, Palacios e Núñez; Gabriel Neves, Amondarain e Piovi; Farias, Carrillo e Cetré.

Técnico: Alexander Medina.

Arbitragem de Flamengo x Estudiantes

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Esteban Ostojich (URU) Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU) VAR: Leodan González (URU)

Ficha Técnica

🔴⚫ Flamengo x Estudiantes ⚪🔴

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (5ª rodada)

Data e horário: Quarta, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão: Globo e Paramount+