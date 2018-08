Flamengo e Cruzeiro revivem decisão da Copa do Brasil na Libertadores

Menos de um ano depois de terem decidido o título da Copa do Brasil nos pênaltis, Flamengo e Cruzeiro voltam a protagonizar confrontos decisivos. Os dois times duelam, nesta quarta-feira, às 21h45(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo choque de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A Raposa levou a melhor na final de 2017 e chega empolgada pela primeira posição do Grupo 5. O Rubro-Negro ficou na segunda posição de uma chave vencida pelo River Plate.

Daquela final para cá as coisas mudaram muito, mas as duas equipes continuam com boas credenciais. O Cruzeiro ganhou ainda o título do Campeonato Mineiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil, assim como o Flamengo, e sonha com o caneco continental. O Rubro-Negro sequer foi finalista em seu estadual, que teve o Botafogo como campeão, porém, briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro é apenas o oitavo colocado

“São duas equipes muito quialificadas e serão dois jogos de grande nível, pois os investimentos foram pesados dos dois lados para que eles conquistem títulos relevantes como é a Copa Libertadores”, disse Mauricio Barbieri, comandante do Flamengo.

A influência da final da Copa do Brasil do ano passado no Flamengo foi minimizada pelo técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. “Mesmo que a decisão do ano passado não tivesse acontecido e que os dois times não tivessem decidido o título, mesmo assim, poderíamos esperar dois grandes jogos, cercados de rivalidade, pelo que ambos representam para a Copa Libertadores e para o futebol brasileiro”, declarou.

Barbieri seguiu na mesma linha do colega do time mineiro. “Não existe clima de revanche contra o Cruzeiro, mas é um clássico do futebol brasileiro. Um adversário muito forte e qualificado”, afirmou. “Temos um grupo muito maduro e acostumado a grandes decisões. Encaramos como mais uma grande decisão, assim como a que enfrentamos na Copa do Brasil, no Brasileiro. Não estamos hierarquizando os jogos. Estamos muito motivados. É uma decisão de 180 minutos”.

Os cruzeirenses preparam uma forte marcação para neutralizar o ímpeto flamenguista. “O Cruzeiro joga de maneira compactada, tentando encurtar os espaços do adversário e isso vai nos auxiliar muito no Maracanã, onde o Flamengo com certeza vai tentar pressionar. A gente tem a nossa característica de jogo, de dificultar o ataque adversário”, disse o zagueiro Léo, deixando claro que o Cruzeiro pretende repetir a estratégia no triunfo de 1 a 0 sobre o Santos, fora de casa, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Em termos de escalação, o grande desfalque do Flamengo será o meia Lucas Paquetá, suspenso pelo segundo amarelo na primeira fase da Libertadores. Para seu lugar, Barbieri tem várias opções, como o jovem Jean Lucas, Rômulo, William Arão, e o mais novo reforço da equipe, o volante paraguaio Piris. Jean foi o substituto de Paquetá na última ausência deste na equipe, diante do Paraná Clube, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já Arão, que esteve envolvido em uma frustrada transferência para a Grécia, não tem atuado muito, mas tem a maior experiência a seu favor. Rômulo e Piris aparecem como opções para um esquema de jogo mais cauteloso.

“Paquetá tem características únicas, que são dele, e nosso papel é encontrar alguém que possa cumprir a função e agregar outras coisas. O Paquetá tem muitas qualidades individuais e quem entrar terá outras que devemos explorar. O Jean é uma possibilidade, assim como o Piris”, despistou Barbiéri.

O treinador também não vai contar com o atacante Paolo Guerrero, que está em fim de contrato, mas alega dores musculares para não ir a campo. O colombiano Fernando Uribe deve ser mantido no time titular, com Lincoln ficando como opção no banco de reservas. No meio-de-campo uma disputa de ordem tática, com Vitinho disputando posição com o colombiano Marlos Moreno pela vaga que antes da Copa era de Vinicius Júnior, hoje no Real Madrid.

No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes adotou o mistério nos dois últimos trabalhos. Nos treinamentos dessa segunda-feira, nem o aquecimento dos jogadores a imprensa não pode acompanhar. Já nas atividades desta terça, os jornalistas puderam ver alguns pequenos momentos, mas os trabalhos são a portas fechadas.

O volante argentino Lucas Romero, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, está fora do jogo, e Lucas Silva herda a sua vaga. Além disso, o atacante Rafael Sóbis levou uma pancada no tornozelo esquerdo, no duelo contra o Vitória, e também não vai para a partida contra o Rubro-Negro. No meio-de-campo, Thiago Neves e Rafinha disputam posição.

A grande dúvida de Mano Menezes está no ataque. Isso porque Barcos ainda trabalha para ficar em sua melhor forma, em contrapartida, Raniel vem pedindo passagem, com gols importantes. Para o meia Arrascaeta, são dois jogadores importantes.

“São dois jogadores de referência na área. Dois caras que fazem gol e ajudam muito o time. Para nós (do meio-campo) não muda quem vai jogar. O Barcos tem uma experiência muito grande, com carreira aqui no Brasil e fora. E o Raniel tem tudo para ser um grande jogador em nível europeu. (…) Ele é decisivo quando chega na área. É novo, mas já ganhou muita experiência para esse tipo de jogo”, destacou.

O confronto de volta entre Cruzeiro e Flamengo acontecerá no dia 29 de agosto, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O classificado deste duelo vai cruzar nas quartas de final com quem avançar do choque entre o argentino Boca Juniors e o paraguaio Libertad. Ambos também fazem o duelo de ida nesta quarta-feira, só que às 19h30(de Brasília), em La Bombonera, na Argentina.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-BRA X CRUZEIRO-BRA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 8 de agosto de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Assistentes: Hernan Maidana (Argentina) e Gustavo Rossi (Argentina)

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Gustavo Cuéllar, Jean Lucas (William Arão), Diego, Everton Ribeiro e Vitinho (Marlos Moreno); Fernando Uribe

Técnico: Mauricio Barbieri

CRUZEIRO: Fábio, Edilson, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves (Rafinha) e De Arrascaeta; Hernán Barcos (Raniel)

Técnico: Mano Menezes