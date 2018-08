Final da Libertadores de 2019 será realizada em Santiago, no Chile

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, o local da decisão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana da temporada de 2019, que terá final única. A finalíssima da principal competição sul-americana será disputada em Santigo, no Chile, já o último confronto da Sula será realizado em Lima, Peru.

De acordo com a entidade responsável pelo futebol da América do Sul, a escolha das sedes das finais – que pela primeira vez serão decididas em jogos únicos – foi feita após “estudo com critérios rigorosos” que levaram em conta a organização, logística, segurança, tecnologia, aspectos políticos e sociais, infraestrutura e mobilidade.

Três cidades se candidataram para receber a grande final da Copa Libertadores. Enquanto Montevidéu, Uruguai, desistiu da candidatura, a capital chilena foi eleita a sede da principal competição da Conmebol e Lima a casa da final da Copa Sul-Americana.

“O desenvolvimento do nosso futebol está ligado a grandes eventos. É uma aposta que sempre fizemos e hoje a reforçamos com a final única da Libertadores de 2019 pela história que une o Estádio Nacional com a competição e pela capacidade de organização que queremos continuar mostrando a todos os visitantes do continente”, declarou Arturo Salah, presidente da Federação Chilena de Futebol.

“É uma grande honra esta histórica decisão do Conselho da Conmebol de eleger a cidade de Lima como sede da final única da Sul-Americana de 2019. A FPF estará à altura de um evento tão importante do futebol sul-americano e mundial. É um novo suporte para uma gestão profissional e transparente em favor do futebol peruano, seguida da classificação história do Peru para a Copa do Mundo da Rússia após 36 anos de ausência”, afirmou Edwin Oviedo, presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF).