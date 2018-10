Felipe Melo e Benedetto lideram menções do Twitter no jogo desta quarta

O duelo entre Boca Juniors e Palmeiras, nesta quarta-feira, foi para lá de quente. E não apenas dentro de campo. Nas redes sociais, a partida de ida da semifinal da Libertadores, que terminou 2 a 0 para os argentinos, foi um dos principais assuntos do dia. A prova disso é que dois dos jogadores que estiveram em campo foram os mais mencionados no Twitter ao longo dos 90 minutos: o palmeirense Felipe Melo e o xeneize Darío Benedetto.

Autor dos dois gols que deram a vitória ao time argentino, Benedetto foi o mais mencionado dos jogadores na plataforma. Tanto é que, o maior pico de comentários sobre o jogo no Twitter ocorreu às 23h36, quando o atacante balançou a rede de Weverton pela segunda vez. O segundo maior pico de comentários foi às 23h41, logo após o apito final.

Felicidad total por una noche perfecta: volver al gol en casa y por la Copa Libertadores!! #VamosBoca pic.twitter.com/GbKViCpJMa — Darío Benedetto (@PipaBenedetto) 25 de outubro de 2018

A publicação feita por Benedetto após a vitória xeneize, inclusive, ganhou muito destaque no Twitter. Até o momento, são quase 12 mil retweets para a postagem, que conta com uma foto dos jogadores argentinos se abraçando na comemoração de um dos gols e a legenda: “Felicidade total por uma noite perfeita! Voltar a fazer gols em casa e pela Copa Libertadores!”.

Felipe Melo ficou na segunda posição no ranking de menções, seguido pelos companheiros Lucas Lima, Weverton e Moisés, respectivamente. Mesmo com a derrota, o Palmeiras acabou mais mencionado que o Boca.

O duelo de volta do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors está marcado já para a próxima quarta-feira, dia 31 de outubro. No Allianz Parque, em São Paulo (SP), a bola rola a partir das 21h45 (no horário de Brasília). Com 2 a 0 de desvantagem, o Verdão precisa repetir o placar, a seu favor, para levar a decisão para os pênaltis. Vencendo por três ou mais gols de diferença, os comandados de Felipão avançam diretamente à final da Libertadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com