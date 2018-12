Erro em nome de clube campeão na Taça da Libertadores chama a atenção

Logo após a confirmação do título do River Plate da Copa Libertadores, a Conmebol divulgou nas suas redes sociais, o momento em que o clube vencedor era homenageado com uma plaquinha na base do troféu do torneio continental. No entanto. o que realmente chamou a atenção na publicação foi o erro na escrita do vencedor da edição de 2009 da competição.

Mesmo passados quase dez anos desde a conquista no final da última década, o Estudiantes segue tendo o seu nome exposto de maneira equivocada em sua plaquinha comemorativa. Isso porque é possível ler “Estudientes”, ao invés da grafia correta.

Confira o vídeo com a adição da nova plaquinha de campeão:

🥇Mais uma vez se escreve o nome do @CARPoficial no 🏆 #CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/jzavGTheKn — CONMEBOL Libertadores BR (@LibertadoresBR) December 9, 2018

O erro foi facilmente percebido pelos usuários, já que a plaquinha do campeão de 2009, que superou o Cruzeiro na decisão, ficou logo acima da que foi adicionada neste domingo, para homenagear o novo vencedor da competição, o River Plate, que confirmou a conquista ao bater o Boca Juniors por 3 a 1 no estádio Santiago Bernabéu.

A Conmebol adiciona uma plaquinha com o nome do clube vencedor da competição após o término de cada nova edição do torneio. Anteriormente, os próprios clubes faziam o serviço, que foi padronizado a partir da década passada, quando a própria instituição ficou de acoplar a nova plaquinha, que mede 10 cm por 3,5 cm.