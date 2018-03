Em alta, Santos enfrenta o desfigurado Garcilaso na Libertadores

Confira este e outros vídeos em

Em boa fase no Campeonato Paulista, o Santos vai estrear na Libertadores da América contra o Real Garcilaso nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na altitude de 3.400 metros de Cuzco, no Peru. Depois de oscilação, o Peixe tem três vitórias consecutivas contra São Caetano, São Paulo e Santo André, sem sofrer gol.

No melhor momento da temporada, o Peixe buscará um bom resultado no Peru. Internamente, o empate é visto como bom resultado por causa das circunstâncias adversas. Os efeitos da altitude são temidos e o time vai procurar ficar com a bola para controlar o jogo e buscar o gol na hora certa.

Renato e Copete, poupados, contra o Santo André, ficarão à disposição. Gabigol, que sofreu uma pancada na coxa no último jogo e não treinou nesta quarta-feira, em Lima, também está confirmado para o duelo.

“Vamos sempre brigar pela vitória, mas pontuar é sempre importante. Ano passado ganhamos os jogos em casa e pontuamos fora. Conseguimos a classificação antecipada faltando uma rodada. A ideia é buscar a vitória. Depois temos o jogo contra o Nacional, sabemos da dificuldade que vai ser. Não só pela altitude, mas pelo adversário”, disse David Braz, em entrevista coletiva.

Má fase do rival

O Garcilaso é pouco conhecido no Brasil, mas é sabido que não vive um bom momento no Campeonato Peruano. A equipe do técnico Óscar Ibañez só venceu uma partida em quatro rodadas do Torneio de Verão. Na última rodada, com time reserva, derrota por 2 a 0 para o Cantolao.

O Real Garcilaso sofreu uma debandada de 2017 para 2018. 17 jogadores foram negociados e 18 chegaram nessa temporada. O objetivo é adquirir um padrão de jogo nesse pouco tempo antes da Libertadores.

O técnico Jair Ventura colheu algumas informações junto à análise de desempenho do clube e cita alguns dos pontos fortes do adversário peruano.

“O Real Garcilaso é uma boa equipe, estamos estudando. Sabemos que jogam no 4-2-3-1, com o (Alfredo) Ramúa, o argentino, o principal jogador. Diego (Mayora) é 9, mas joga com a 19, muita força. Eles gostam de jogo apoiado, mas têm bola direta usando o Diego e muitos chutes de fora da área. E lá, o chute de fora da área parece de perto por causa da velocidade da bola. Temos que estar atentos. São detalhes que estão no nosso conhecimento. Temos que superar tudo isso em busca de uma vitória na estreia”, afirmou o treinador.

O Santos nunca enfrentou o Real Garcilaso na história. No geral, o Peixe jogou contra 10 equipes peruanas em 36 compromissos, com 25 vitórias, sete empates e quatro derrotas.

FICHA TÉCNICA

Real Garcilaso x Santos

Local: Inca Garcilaso de la Vega, em Cuzco (Peru)

Data: 1 de março de 2018, quinta-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Gery Vargas

Assistentes: José Antelo e Juan Montaño

REAL GARCILASO: Diego Morales, Santillán, Dulanto, Kontogiannis e Arismendi; Garcia e Álvarez; Vidales, Ramúa e Landauri; Diego Mayora.

Técnico: Óscar Ibañez

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison; Eduardo Sasha, Renato, Vecchio e Copete; Gabigol.

Técnico: Jair Ventura