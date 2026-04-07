Cusco-PER x Flamengo pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta, o Flamengo visita o Cusco pela estreia do Grupo A da Copa Libertadores. O jogo será realizado no Estádio Garcilaso de la Vega, no Peru, a partir das 21h30 (de Brasília).

Tá chegando a hora. Pela Glória Eterna mais uma vez. pic.twitter.com/pSRrnNnPBL — Flamengo (@Flamengo) April 6, 2026

Onde assistir Cusco x Flamengo?

O jogo terá transmissão da TV Globo, GeTV e Paramount+.

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Como chegam

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo chega à competição com o objetivo de conquistar seu quinto título continental. Em quarto lugar do campeonato brasileiro, o clube carioca vem empolgado após a vitória sobre o Santos por 3 a 1 no último domingo.

Vice-campeão peruano em 2025, o Cusco disputa sua terceira Libertadores após mudança de nome. Até 2009, o clube era chamado Real Garcilaso. Nesta temporada, o clube peruano ocupa a sexta colocação do campeonato local e vem de duas vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal e Pedro,

Técnico: Leonardo Jardim.

Cusco: Pedro Diaz; Fuentes, Ampuero e Bolívar; Ruidías e Valenzuela; Carabajal, Soto, Díez e Manzaneda; Tévez.

Técnico: Alejandro Orfila.

Arbitragem

Derlis Lopez (PAR) será o árbitro do confronto.

Ficha Técnica

Confronto: Cusco x Flamengo

Competição: Copa Libertadores - fase de grupos (1ª Rodada)

Data e horário: Quarta, 08 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)

Transmissão: TV Globo, GeTV e Paramount+