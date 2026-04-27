Cruzeiro x Boca Juniors pela Libertadores: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors-ARG pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela ESPN 4 e Disney+.
No Dia do Designer, celebramos os profissionais que vivem o jogo também fora de campo, criando, conectando e dando identidade ao Cruzeiro! 👊🦊
🎨
Henrique Parentoni
Pablo Cardoso
Léo Lods
Shanrley Brugnara pic.twitter.com/WZTgoa6Bcg
— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 27, 2026
Como chegam as equipes?
Na rodada anterior, o Cruzeiro foi superado pela Universidad Católica por 2 a 1 e figura na terceira colocação do Grupo D, com 3 pontos. Enquanto isso, o Boca Juniors vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil e lidera a chave, com seis pontos somados na tabela.
Prováveis escalações
Cruzeiro
Matheus Cunha; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo e Kaio Jorge
Técnico: Artur Jorge
Boca Juniors
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel.
Técnico: Claudio Ubeda
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!
🏆 #Libertadores
🆚 Cruzeiro
🗓 Martes 28/04
🕙 21:30
🏟 Estadio Mineirão
💻 @elcanaldeboca#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/CNOlBcbVOZ
— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 27, 2026
Arbitragem
- Árbitro: Estebán Ostojich (URU)
- Auxiliares: Nicolás Taran (URU) e Andrés Nievas (URU)
- VAR: Andrés Cunha (URU)
Ficha técnica
Confronto: Cruzeiro x Boca Juniors-ARG
Competição: Copa Libertadores - terceira rodada da fase de grupos
Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)