Cruzeiro x Boca Juniors pela Libertadores: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors-ARG pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir ao vivo?

O confronto será transmitido pela ESPN 4 e Disney+.

No Dia do Designer, celebramos os profissionais que vivem o jogo também fora de campo, criando, conectando e dando identidade ao Cruzeiro! 👊🦊 🎨

Henrique Parentoni

Pablo Cardoso

Léo Lods

Shanrley Brugnara pic.twitter.com/WZTgoa6Bcg — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 27, 2026

Como chegam as equipes?

Na rodada anterior, o Cruzeiro foi superado pela Universidad Católica por 2 a 1 e figura na terceira colocação do Grupo D, com 3 pontos. Enquanto isso, o Boca Juniors vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil e lidera a chave, com seis pontos somados na tabela.

Prováveis escalações

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