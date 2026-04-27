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Cruzeiro x Boca Juniors pela Libertadores: veja onde assistir e prováveis escalações

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Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors-ARG pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir ao vivo? 

O confronto será transmitido pela ESPN 4 e Disney+.

Como chegam as equipes?

Na rodada anterior, o Cruzeiro foi superado pela Universidad Católica por 2 a 1 e figura na terceira colocação do Grupo D, com 3 pontos. Enquanto isso, o Boca Juniors vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil e lidera a chave, com seis pontos somados na tabela.

Prováveis escalações

Cruzeiro

Matheus Cunha; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo e Kaio Jorge
Técnico: Artur Jorge

Boca Juniors

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel.
Técnico: Claudio Ubeda

Arbitragem

  • Árbitro: Estebán Ostojich (URU)
  • Auxiliares: Nicolás Taran (URU) e Andrés Nievas (URU)
  • VAR: Andrés Cunha (URU)

Ficha técnica

Confronto: Cruzeiro x Boca Juniors-ARG
Competição: Copa Libertadores - terceira rodada da fase de grupos
Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

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