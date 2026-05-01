Corinthians bate Peñarol com gol de Lingard e encaminha ida às oitavas da Libertadores

O Corinthians está com um pé nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Timão definiu no primeiro tempo e bateu o Peñarol por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do torneio continental. Gustavo Henrique e Lingard balançaram as redes na vitória alvinegra.
Situação na tabela
Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na liderança do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado. Do outro lado, o Peñarol se complicou na chave. O time uruguaio figura na lanterna, com apenas um ponto conquistado.
FICHA TÉCNICA
⚫⚪ CORINTHIANS 2 x 0 PEÑAROL-URU 🟡⚫
🏆 Competição: Copa Libertadores (terceira rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
👥 Público: 43.770 pessoas
💰 Renda: R$ 3.288.317,42
🟨 Cartões amarelos: Facundo Álvez e Jesús Trindade (Peñarol)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
GOLS
- ⚽ Gustavo Henrique, aos 11' do 1°T (Corinthians)
- ⚽ Lingard, aos 24' do 1ºT (Corinthians)
Escalações
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André (Kaio César), Bidon (Carrillo) e Garro (Zakaria Labyad); Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul).
Técnico: Fernando Diniz
PEÑAROL-URU: Washington Aguerre; Matías González, Mauricio Lemos, Facundo Álvez e Diego Laxalt; Eric Remedi (Kevin Rodríguez), Nicolás Fernández, Jesús Trindade e Gastón Togni (Luis Angulo (Franco González)); Leandro Umpiérrez (Muhlethaler) e Matías Arezo (Abel Hernández).
Técnico: Diego Aguirre
— Corinthians (@Corinthians) May 1, 2026
Como foi o jogo?
Aos 11 minutos, o Corinthians abriu o placar. Garro cobrou falta para dentro da área e Gustavo Henrique, após se movimentar, apareceu sozinho na grande área e cabeceou para o fundo das redes. Com 13 minutos, o Timão quase fez o segundo. Bidon foi lançado, dominou dentro da área tirando a marcação e bateu, mas o goleiro Aguerre defendeu.
Com 16 minutos, o Corinthians teve grande chance novamente. Yuri Alberto tocou de primeira, Bidon dominou e colocou na frente para Matheuzinho. O lateral invadiu a área e cortou o marcador, mas acabou chutando por cima do gol. Logo em seguinda, o Timão chegou ao gol após uma dividida entre Aguerre e Lingard, com finalização de André, mas o gol foi anulado rapidamente pelo juiz de campo por um toque de mão do inglês.
Foi aos 24 minutos que o Corinthians, enfim, ampliou a vantagem. Lingard roubou no campo de ataque, Yuri Alberto ganhou do zagueiro na trombada e invadiu a área. O atacante poderia tentar o chute, mas tocou para o meio e encontrou Lingard sozinho. O inglês, então, só completou para o gol, fazendo 2 a 0. Minutos depois, o Timão quase chegou ao terceiro em chute de André, que pegou na trave e foi para fora.
Segundo tempo
Com 17 minutos, o Corinthians voltou a finalizar. Garro ganhou na entrada da área e bateu para o gol, mas mandou pela linha de fundo. Aos 20 minutos, o Timão quase fez o terceiro. Raniele tocou para Yuri Alberto, que escorou para Garro na meia-lua. O argentino bateu de primeira, mas a bola passou perto do gol e foi para fora.
Aos 31 minutos, Garro quase marcou de falta ao cobrar da entrada da área, mas Aguerre espalmou e mandou para escanteio. Na cobrança, Gabriel Paulista cabeceou para fora.
Próximos jogos
CORINTHIANS ⚫⚪
- Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)
PEÑAROL-URU 🟡⚫
- Peñarol x Defensor (14ª rodada do Campeonato Uruguaio - Apertura)
- Data e horário: 04/05 (segunda-feira), às 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevideo (Uruguai)