Conmebol sorteia grupos e duelos da fase preliminar da Libertadores nesta terça

Nesta terça-feira, serão conhecidos os grupos e os duelos da fase prévia da Copa Libertadores de 2020. Com oito brasileiros envolvidos, o sorteio acontecerá em Luque, no Paraguai, na sede da entidade às 20h30. 44 dos 47 participantes já estão confirmados. Faltam apenas duas vagas da Bolívia e uma do Chile.

Corinthians e Internacional serão os primeiros representantes do Brasil a entrar em campo, já que disputam a segunda rodada da fase preliminar. Eles ocuparão o pote 4 caso conquistem a classificação para a fase de grupos.

Atual campeão da competição, o Flamengo é um dos cabeças de chave brasileiros, ao lado de Grêmio e Palmeiras. River Plate, Boca Juniors, Olimpia, Nacional-URU e Peñarol completam o Pote 1.

Santos e São Paulo aparecem no Pote 2, enquanto o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, é o representante do país no terceiro pote.

A divisão dos potes seguem critérios baseados no ranking da Conmebol, atualizado no último domingo. Para somar a pontuação de cada clube, a entidade leva em conta o desempenho histórico (de 1960 a 2009), a campanha das últimas 10 edições, além dos títulos nacionais conquistados entre 2010 e 2019 (sem contar as Copas).

Por regra, times de um mesmo país não poderão ficar na mesma chave, a não ser que um deles tenha vindo da fase preliminar. Dessa forma, Corinthians e Inter tem chances de cruzar com outros clubes brasileiros.

A edição de 2020 da Copa Libertadores começa já no dia 22 de janeiro, com os primeiros jogos da fase prévia. Já a final está marcada para o dia 21 de novembro e será realizada no Maracanã.