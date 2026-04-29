Conmebol anuncia primeira série documental da Libertadores

Nesta quarta‑feira, a Conmebol anunciou o início das gravações da primeira série documental da história da Libertadores. A produção acompanhará as 32 equipes classificadas, oferecendo um olhar detalhado sobre os bastidores da principal competição de clubes da América do Sul.

Produzida pela Offline Sports, a série contará com entrevistas inéditas e imagens exclusivas dos elencos e das comissões técnicas. Com a proposta de revelar áreas restritas da Libertadores, os episódios serão lançados de forma progressiva ao fim de cada fase do torneio.

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Após o sucesso do documentário produzido durante a Copa América de 2024, a Conmebol decidiu investir novamente em um projeto do gênero. Ao todo, serão 11 episódios, com o objetivo de fortalecer a conexão do público com a competição.

“Buscamos sempre novas formas de enriquecer a experiência dos torcedores e torná‑los parte da Glória Eterna. São novos produtos, vivências e abordagens, com a mesma paixão que nasceu há 66 anos e que transformou este torneio em uma das competições esportivas mais importantes do mundo”, afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Este documentário será carregado das emoções e da energia únicas do futebol sul‑americano à medida que o torneio avança”, completou.