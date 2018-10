Conmebol divulga datas e horários da semifinal da Libertadores

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, o calendário da semifinal da Copa Libertadores da América. As partidas de ida serão realizadas nos dias 23 e 24 de outubro e os duelos de volta 30 e 31 de outubro.

O Palmeiras irá enfrentar o Boca Juniors na Bombonera na quarta-feira, dia 24 de outubro, às 21h45 (de Brasília). O segundo confronto, que será realizado no Allianz Parque, será na quarta-feira, dia 31 de outubro, no mesmo horário.

Por sua vez, o Grêmio terá compromisso pela Libertadores nas das últimas terças-feiras do mês. Em 23 de outubro irá encarar o River Plate no Monumental del Neñez, às 19h30. A volta será em 30 de outubro, na Arena Grêmio, no horário.