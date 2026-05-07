Canobbio admite interesse do River Plate e não descarta saída do Fluminense

O Fluminense empatou por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, na última quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada da Libertadores. Após o jogo, o meia Agustin Canobbio respondeu sobre os rumores envolvendo uma possível ida ao River Plate.

O uruguaio não descartou uma ida ao River e disse que é uma honra receber sondagens do gigante argentino.

"É uma honra porque estão notando meu trabalho, meu estilo de jogo. Como venho dizendo, é uma grande honra, porque tenho feito as coisas bem e coisas boas estão por vir. Em algum momento, se a oportunidade surgir...", disse.

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"Veremos, não sei... Primeiro tenho que pensar no Fluminense, é a única coisa em que consigo pensar e trabalhar", completou.

Antes de chegar ao Fluminense, Canobbio passou por Fénix e Peñarol, do Uruguai. Em 2022, foi vendido por aproximadamente R$ 20 milhões para o Athletico-PR. Após o rebaixamento em 2024, ele se transferiu para o time carioca, onde já fez 80 jogos e marcou 17 gols.