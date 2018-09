Bruno Henrique pede foco e nega preocupação especial com Valdivia

Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras enfrentará o Colo-Colo, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, e terá pela frente um antigo conhecido: Jorge Valdivia. O chileno, que outrora brilhou com a camisa do Verdão, desta vez será adversário, mas de acordo com Bruno Henrique, isso não é motivo para preocupação especial.

De acordo com o meia, o time de Felipão está preparado para enfrentar uma equipe inteira, e não voltará suas atenções apenas para Valdivia ou Lucas Barrios, que também teve passagem recente pelo clube paulista.

“Nós vamos enfrentar o Colo-Colo, né? Um time que chegou nas quartas de final por mérito. É uma equipe toda, não só um ou dois jogadores. Claro que temos que tomar cuidado, e o que a gente puder neutralizar deles, vamos fazer. Mas a gente tem que ter totais atenções com a equipe inteira, nossa preocupação é com o time inteiro”, disse.

Jogando fora de casa, o Palmeiras ainda não foi derrotado na Libertadores, e Bruno Henrique acredita que isso pode ser um trunfo para a equipe conseguir um bom resultado no Chile.

“Nós estamos fazendo bons jogos fora de casa, principalmente na Libertadores, e isso está nos ajudando muito. A gente tem que continuar assim. Claro que quartas de final muda, mas a gente não pode mudar o nosso estilo de jogo. Temos que entrar focados. Vai ser um jogo muito competitivo, e a gente precisa entrar ligado para levar uma vitória ou um empate para poder decidir em casa”, projetou.

Além disso, o meia falou um pouco sobre qual será esse estilo de jogo adotado pela equipe alviverde, e qual postura o time deve apresentar dentro de campo.

“A gente tem que entrar muito compacto nesse jogo, com linhas bem próximas, e fazer um jogo agressivo na marcação. Uma agressividade de poder marcar e neutralizar a jogada deles. É um jogo que a gente não pode dar muito espaço, não pode dar contra ataque. Então vamos tentar neutralizar bastante o jogo deles nesse aspecto, até porque eles vão estar jogando em casa. Mas quando a gente estiver com a bola, vamos tentar jogar também, fazer o nosso jogo, pois nós temos jogadores que podem resolver para nós”, concluiu.