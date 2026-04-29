Bolívar-BOL x Fluminense pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Fluminense visita o Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo C será realizado no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a partir das 19h (de Brasília).
QUINTA-FEIRA TEM CONMEBOL LIBERTADORES! PRA CIMA, FLUZÃO! pic.twitter.com/eA2Diddhzi
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 28, 2026
Onde assistir Bolívar x Fluminense?
O jogo terá transmissão do Paramount+.
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Como chegam?
Na lanterna do grupo C, com apenas um ponto, o Fluminense chega para a partida em busca da sua primeira vitória na Libertadores. Vivendo situação semelhante, o Bolívar ocupa a terceira colocação, com um ponto somado.
Prováveis escalações
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules e Bernal; Canobbio, Savarino e Kevin Serna; Castillo.
Técnico: Luis Zubeldia
Bolívar: Lampe; Ervin Vaca, Arreaga, Echeverria e Saavedra; Justiniano e Robson Matheus; Oyola, Melgar e Romero; Cauteruccio.
Técnico: Vladimir Soria
Arbitragem
Árbitro: Derlis Lopes (PAR)
Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Julia Aranda (PAR)
VAR: Carlos Figueredo (PAR)
Ficha Técnica
Confronto: Bolívar x Fluminense
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (3ª rodada)
Data e horário: Quinta, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)
Transmissão: Paramount+