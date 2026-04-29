Bolívar-BOL x Fluminense pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Fluminense visita o Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo C será realizado no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Bolívar x Fluminense?

O jogo terá transmissão do Paramount+.

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Como chegam?

Na lanterna do grupo C, com apenas um ponto, o Fluminense chega para a partida em busca da sua primeira vitória na Libertadores. Vivendo situação semelhante, o Bolívar ocupa a terceira colocação, com um ponto somado.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules e Bernal; Canobbio, Savarino e Kevin Serna; Castillo.

Técnico: Luis Zubeldia

Bolívar: Lampe; Ervin Vaca, Arreaga, Echeverria e Saavedra; Justiniano e Robson Matheus; Oyola, Melgar e Romero; Cauteruccio.

Técnico: Vladimir Soria

Arbitragem

Árbitro: Derlis Lopes (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Julia Aranda (PAR)

VAR: Carlos Figueredo (PAR)

Ficha Técnica

Confronto: Bolívar x Fluminense

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (3ª rodada)

Data e horário: Quinta, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Transmissão: Paramount+