Boca Juniors-ARG x Cruzeiro pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Cruzeiro visita o Boca Juniors, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo D será realizado no Estádio La Bombonera, a partir das 21h30 (de Brasília).
🦊✈️ Partiu, Buenos Aires! O Cruzeiro já está na capital da Argentina para enfrentar o Boca Juniors pela CONMEBOL Libertadores!
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— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 18, 2026
Onde assistir Fluminense x Bolívar?
Streaming: Paramount+
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Como chegam as equipes?
O Cruzeiro ocupa a segunda colocação do Grupo D, com sete pontos somados, mesma pontuação da Universidad Católica, que leva vantagem no saldo de gols. O Boca Juniors, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com seis pontos.
No primeiro confronto entre as equipes, a Raposa venceu por 1 a 0, no Mineirão.
Prováveis escalações
🟡🔵Boca Juniors
Leandro Brey; Marcelo Braida, Luciano Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado e Tomás Aranda; Ángel Romero e Miguel Merentiel.
Técnico: Cláudio Ubeda
🔵⚪Cruzeiro
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Gerson, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Luis Sinisterra e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge
Arbitragem de Fluminense x Bolivar
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
- VAR: Ángel Arteaga (VEN)
Ficha Técnica
🟡🔵Boca Juniors x Cruzeiro 🔵⚪
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (5ª rodada)
Data e horário: Terça, 19 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
Transmissão: Paramount+
Próximas partidas
Boca Juniors
Jogo: Boca Juniors x Universidad Católica
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)
Data e hora: Quinta, 28 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
Cruzeiro
Jogo: Cruzeiro x Chapecoense
Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
Data e hora: Domingo, 24 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)