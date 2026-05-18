Boca Juniors-ARG x Cruzeiro pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Cruzeiro visita o Boca Juniors, da Argentina, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo D será realizado no Estádio La Bombonera, a partir das 21h30 (de Brasília).

🦊✈️ Partiu, Buenos Aires! O Cruzeiro já está na capital da Argentina para enfrentar o Boca Juniors pela CONMEBOL Libertadores! 🎥 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/qdhLATicAP — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 18, 2026

Onde assistir Fluminense x Bolívar?

Streaming: Paramount+

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Como chegam as equipes?

O Cruzeiro ocupa a segunda colocação do Grupo D, com sete pontos somados, mesma pontuação da Universidad Católica, que leva vantagem no saldo de gols. O Boca Juniors, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com seis pontos.

No primeiro confronto entre as equipes, a Raposa venceu por 1 a 0, no Mineirão.

Prováveis escalações

🟡🔵Boca Juniors

Leandro Brey; Marcelo Braida, Luciano Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado e Tomás Aranda; Ángel Romero e Miguel Merentiel.

Técnico: Cláudio Ubeda

🔵⚪Cruzeiro

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Gerson, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Luis Sinisterra e Kaio Jorge.

Técnico: Artur Jorge

Arbitragem de Fluminense x Bolivar

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN) VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Ficha Técnica

🟡🔵Boca Juniors x Cruzeiro 🔵⚪

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (5ª rodada)

Data e horário: Terça, 19 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

Transmissão: Paramount+

Próximas partidas

Boca Juniors

Jogo: Boca Juniors x Universidad Católica

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)

Data e hora: Quinta, 28 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

Cruzeiro

Jogo: Cruzeiro x Chapecoense

Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data e hora: Domingo, 24 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)