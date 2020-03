Boca Juniors fica apenas no empate em sua estreia na Libertadores

Jogando fora de casa, o Boca Juniors ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Caracas nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Os venezuelanos iniciaram pressionando e, aos nove minutos, quase abriram o placar com Añor, em batida cruzada, mas Andrada defendeu. Depois disso, o time argentino cresceu e chegou ao gol aos 24. Após o cruzamento de Villa, Ábila se antecipou à marcação e tocou a bola para o fundo das redes.

No começo do segundo tempo, os donos da casa reagiram e chegaram ao empate aos nove minutos, com um golaço de falta de Robert Hernández. Da entrada da área, o camisa dez bateu forte, no ângulo, sem chances para o goleiro. O Boca respondeu com Fernández, em contra-ataque rápido, mas o chute do meia parou na defesa de Cristian Flores. Aos 33, Alonso arriscou de longe e também levou perigo à meta adversária

A última chance foi de Ábila, que recebeu dentro da área e bateu cruzado, mas a bola tirou tinta da trave e saiu, definindo o empate.

No outro jogo do Grupo H, o Libertad venceu o Independiente Medellín por 2 a 1, fora de casa. Daniel Bocanegra e Óscar Cardozo fizeram para os visitantes, enquanto Jesús Murillo descontou.

Assim, completada a primeira rodada do grupo, o Libertad aparece na primeira posição, com três pontos. Boca e Caracas têm um ponto cada, na segunda e terceira colocações, respectivamente. Independiente Medellín está na lanterna, sem pontuar.