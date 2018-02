Banfield e Guaraní buscam a vaga para terceira fase da Libertadores

A rodada de volta da segunda fase da Copa Libertadores será aberta nesta terça-feira com a realização de três partidas. Destaque para o Banfield, da Argentina, que visita o Independiente del Valle a partir das 22h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. Na ida as duas equipes empataram por 1 a 1 e agora quem ganhar se garantem na terceira etapa, sendo que empate sem gols serve aos argentinos. Isso porque os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate.

A partida no Equador desperta o interesse dos brasileiros, principalmente dos torcedores da Chapecoense. Isso porque o classificado deste choque vai enfrentar na próxima fase quem avançar do duelo entre a Chape e o Nacional, que se enfrentam na quarta-feira no Uruguai. Na ida os uruguaios ganharam por 1 a 0, em Santa Catarina.

Outro time que busca a classificação e que tem conseguido bons resultados internacionais recentemente é o Guaraní, que recebe o Carabobo da Venezuela a partir das 20h15, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Como perderam na ida por 1 a 0, os paraguaios precisam ganhar por dois ou mais gols de vantagem. Se devolverem o 1 a 0 forçarão a disputa de pênaltis. O vitorioso desta chave terá pela frente quem passar do duelo entre o colombiano Junior de Barranquilla e o Olimpia, outro representante do Paraguai. Na ida o Olimpia fez 1 a 0 como mandante.

No outro jogo do dia, às 22h30, Estádio Monumental, em Arequipa, no Peru, o Melgar recebe o Santiago Wanderers do Chile. O empate por 1 a 1 na ida faz com que o ganhador desta terça-feira se garanta na terceira fase, sendo que empate sem gols serve aos peruanos. Novo 1 a 1 leva a disputa para as penalidades. Quem avançar vai cruzar com o colombiano Independiente Santa Fe ou com o venezuelano Deportivo Táchira. Na ida o representante da Colômbia ganhaou fora de casa por 3 a 2.