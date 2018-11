Após empate, Pratto e Minola não veem River em vantagem

O River Plate conseguiu buscar duas vezes o empate com a Boca Juniors e saiu da Bombonera com um 2 a 2. Depois da primeira partida da final da Libertadores, os jogadores não viram os Millonarios com vantagem por decidirem em casa e ainda lembraram que o gol fora de casa não vale como critério de desempate na decisão da competição internacional.

“Foi um jogo difícil, truncado, com uma grande rival”, declarou o atacante Lucas Pratto, que marcou um dos gols do time de Gallardo e participou do segundo tento, em entrevista ao Fox Sports. “Não tem vantagem, está 0 a 0. Temos que ganhar lá para ser campeões”.

“Sim, essa é a partida que todos esperavam. Foi um jogo duro, com muita luta e os pequenos detalhes poderiam fazer diferença. O jogo foi jogado e terminou empatado, o que acho que justo. Agora teremos a segunda partida em casa”, comentou Minola. “Não (temos vantagem) porque a diferença de gol fora de casa não tem relevância. Segue tudo igual e vamos ter que ganhar em casa”.

River Plate e Boca Juniors voltam a se enfrentar pela final da Copa Libertadores no sábado, dia 24 de novembro, às 18 horas (de Brasília), no estádio Monumental del Nuñez. Quem vencer o superclássico será o campeão. Em caso de empate, o confronto irá para a prorrogação.