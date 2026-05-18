Always Ready-BOL x Mirassol pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Mirassol visita o Always Ready, da Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto do grupo G será realizado no estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai, a partir das 21h (de Brasília).
Onde assistir Always Ready x Mirassol?
Streaming: Paramount+
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam as equipes?
Com nove pontos, o Mirassol é líder do Grupo G, após vencer três dos quatro confrontos disputados até agora. O Always Ready, por sua vez, é o lanterna, com apenas três pontos somados.
Mudança de palco
O jogo será realizado no estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai, sem a presença de torcedores. O Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia, casa do Always Ready, foi vetado por motivos de segurança, já que o país vive uma crise política e socioeconômica.
Prováveis escalações
⚪🔴 Always Ready
Baroja; C. Rodriguez, Miranda, Rambal e D. Rodriguez; Torrico, Cuellar e Saucedo; Amoroso, Maraude e Triverio.
Técnico: Marcelo Straccia.
🟡🟢 Mirassol
Walter; Daniel Borges, João Victor, Wanderson Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Chico Eduardo; Shaylon, Alesson e Edson Carioca.
Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem de Fluminense x Bolivar
- Árbitro: José Burgos (URU)
- Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
- VAR: Andres Cunha (URU)
Ficha Técnica
⚪🔴 Always Ready x Mirassol 🟡🟢
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (5ª rodada)
Data e horário: Terça, 19 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção (Paraguai)
Transmissão: Paramount+
Próximas partidas
Fluminense
Jogo: Always Ready x Universitario
Competição: Campeonato Boliviano - 8ª rodada
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal de El Alto, em El Alto (Bolívia)
Mirassol
Jogo: Mirassol x Fluminense
Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)