Adversário do Verdão, Melgar tem técnico estreante e atletas da seleção peruana

Nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Melgar, do Peru, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2019. No Allianz Parque, o Verdão precisará superar um adversário que conta com dois atletas da seleção peruana em seu elenco, mas que não atravessa boa fase em seu torneio nacional.

No Campeonato Peruano, o Melgar está na vice-lanterna da tabela de classificação, com somente um ponto conquistado: campanha de um empate e duas derrotas. Entretanto, na Libertadores, o clube sul-americano tem melhor desempenho.

A estreia do Melgar na Liberta foi contra a Universidad de Chile, comandada por Jorge Sampaoli em 2011 e 2012 – o agora técnico do Santos venceu a Copa Sul-Americana de 2011 pela tradicional equipe chilena. Pela segunda fase da disputa internacional neste ano, os peruanos ganharam a primeira partida por 1 a 0 e, na volta, seguraram o zero no placar, garantindo a classificação contra a La U.

Na etapa anterior à fase de grupos, o Melgar eliminou o Caracas: vitória por 2 a 0 no primeiro embate e derrota por 2 a 1 na volta – classificação garantida pelo critério do gol marcado fora de casa. Na estreia pela chave F da Libertadores, o Dominó empatou com o San Lorenzo por 0 a 0, ficando atrás justamente do Palmeiras, na tabela, ao fim da rodada inicial.

Técnico

O Melgar é comandado por Jorge Pautasso. Essa é a primeira vez que Pautasso assume um trabalho como treinador – anteriormente, o argentino atuava como auxiliar técnico, acumulando passagens por Cerro Porteño (2004), seleção paraguaia (2006-2011), Barcelona (2013 e 2014, quando Tata Martino era o comandante do clube catalão) e Argentina (2014-2016).

Pautasso, inclusive, foi o ‘fiel escudeiro’ de Martino por muitos anos, iniciando agora sua carreira solo. “A ideia é ter uma equipe versátil. Outra ideia é ser uma equipe ofensiva, ainda que o rival nos supere, sabendo também como recompor para poder atacar logo em transição rápida”, afirmou o comandante em sua apresentação.

Estádio

A equipe peruana manda seus jogos no Estádio Monumental de la Unsa, e também no Estádio Melgar – a equipe alterna o palco de seus confrontos. Ambos são localizados em Arequipa; o primeiro tem capacidade para 65 mil pessoas, enquanto o segundo abriga 15 mil pagantes.

Atuando nesta terça-feira no Allianz Parque, o Melgar receberá o Palmeiras em seus domínios no dia 25 de abril, às 23h00 (horário de Brasília), no Monumental de la Unsa. A partida será válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Craques

Nos alegra anunciar la convocatoria de nuestros rojinegros, Alexis Arias y Carlos Cáceda, a la @SeleccionPeru ; para los partidos amistosos frente a Paraguay 🇵🇾 y El Salvador 🇸🇻 durante el mes de marzo. 💪🦁🔴⚫ #RugeArias #RugeCáceda pic.twitter.com/Ui6eh67byk — FBC Melgar (@MelgarOficial) 8 de março de 2019

O Melgar conta com dois atletas da seleção peruana. Presentes na última convocação de Ricardo Gareca para os amistosos contra Paraguai e El Salvador, Alexis Arias (meia) e Carlos Cáceda (goleiro) vestem as cores da equipe Dominó.

Arias tem 23 anos e, na campanha da Libertadores, participou de todos os jogos – com um gol marcado. Revelado pelo próprio Melgar, o jovem é tratado como promessa do futebol nacional.

Cáceda, por outro lado, é mais experiente: tem 27 anos. O arqueiro já defendeu quatro clubes em sua carreira, contando o Melgar – os outros foram Universitário Lima, Deportivo Municipal e Real Garcilaso.