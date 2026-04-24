Vini Jr marca, mas Real sofre empate no fim do Betis e vê chance de título diminuir

O Real Madrid sofreu um grande golpe na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, a equipe da capital espanhola visitou o Real Betis e empatou em 1 a 1, pela 33ª rodada do torneio. O brasileiro Vinícius Júnior marcou o primeiro gol no Estadio de la Cartuja, mas viu Bellerín empatar no último lance.
Situação na tabela
Com o resultado, o Real Madrid manteve a segunda posição do Campeonato Espanhol, agora com 74 pontos - oito a menos que o líder Barcelona. A equipe catalã pode abrir 11 pontos de vantagem nesta rodada, com apenas cinco rodadas restando para acabar o torneio.
O Real Betis, por sua vez, ficou em quinto lugar, com 50 pontos - sete atrás do Atlético de Madrid, quarto colocado primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões.
Resumo do jogo
🟢⚪ REAL BETIS 1 x 1 REAL MADRID ⚪⚪
Competição: Campeonato Espanhol | 33ª Rodada
Local: Estadio de la Cartuja, em Sevilha (ESP)
Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- Vinícius Júnior, aos 17' do 1ºT (Real Madrid)
- Hector Bellerín, aos 49' do 2ºT (Real Betis)
Como foi o jogo?
Mesmo jogando fora de casa, o Real Madrid controlou as ações no começo do primeiro tempo. A equipe merengue abriu o placar aos 17 minutos. Após o Betis sair jogando errado, Valverde arriscou de longe e parou no goleiro, mas, no rebote, Vinícius Júnior aproveitou o gol aberto e fez o único gol da partida. Depois disso, a etapa inicial esfriou e nenhum dos clubes criou boas chances.
No segundo tempo, o Real Betis foi superior. Criou boas chances com Anthony e Fornals, mas parou em grande exibição do goleiro Lunin. No entanto, aos 49 minutos, a equipe mandante chegou ao empate: em jogada iniciada por Anthony, a zaga da equipe madrilenha se atrapalhou, afastou mal e Bellerín acertou um forte chute da entrada da área, sem chances para o arqueiro ucraniano.
Próximos jogos
Real Betis
- Betis x Oviedo | Camp. Espanhol (34ª rodada)
- Data e local: 03/05 (domingo), às 13h30 (de Brasília)
- Local: Estádio de la Cartuja, em Sevilha (ESP)
Real Madrid
- Espanyol x Real Madrid | Camp. Espanhol (34ª rodada)
- Data e local: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: RCDE Stadium, na Catalunha (ESP)
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp