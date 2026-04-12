Apostas

Villarreal vence Athletic Bilbao e encaminha vaga na Champions

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Ander GILLENEA / AFP)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/04/2026 às 18:05 • Atualizado 12/04/2026 às 18:14

O Villarreal está muito próximo de confirmar sua vaga na Liga dos Campeões da Europa. Neste domingo, o Submarino Amarelo venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, em San Mamés, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Guruzeta marcou para os mandantes, enquanto Alfon e Cardona fizeram os gols dos visitantes.

E a tabela?

Com a vitória, o Villarreal segue na terceira posição, agora com 61 pontos. A equipe precisa de apenas uma vitória para confirmar a vaga na Liga dos Campeões. Do outro lado, o Athletic Bilbao segue em 11º lugar, com 38.

📝RESUMO DO JOGO

🔴 ATHLETIC BILBAO 1 x 2 VILLARREAL 🟡

🏆 Competição: Campeonato Espanhol | 31ª rodada
🏟️ Local: San Mamés, em Bilbau (ESP)
📅 Data: 12 de abril de 2025 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Sergi Cardona, aos 26' do 1ºT (Villarreal)
  • ⚽ Alfon, aos 50' do 1ºT (Villarreal)
  • ⚽ Gorka Guruzeta, aos 39' do 2ºT (Athletic Bilbao)

Como foi o jogo?

O Villarreal abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Oluwaseyi, Cardona acertou forte chute no canto esquerdo e balançou as redes. Pressionando até o fim da etapa inicial, o Submarino Amarelo ampliou aos 50: em contra-ataque, Alfon fez grande jogada individual e bateu cruzado para marcar o segundo.

Na etapa final, o Athletic Bilbao foi para cima. Aos 39 minutos, Guruzeta diminuiu o marcador: após cruzamento rasteiro de Berchiche, o atacante bateu cruzado e marcou. No entanto, a pressão do Bilbao não foi suficiente para chegar ao empate.

Veja outros resultados de La Liga deste domingo:

  • Osasuna 1 x 1 Real Betis
  • Mallorca 3 x 0 Rayo Vallecano
  • Celta de Vigo 0 x 3 Real Oviedo

