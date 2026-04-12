Villarreal vence Athletic Bilbao e encaminha vaga na Champions

O Villarreal está muito próximo de confirmar sua vaga na Liga dos Campeões da Europa. Neste domingo, o Submarino Amarelo venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, em San Mamés, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Guruzeta marcou para os mandantes, enquanto Alfon e Cardona fizeram os gols dos visitantes.
E a tabela?
Com a vitória, o Villarreal segue na terceira posição, agora com 61 pontos. A equipe precisa de apenas uma vitória para confirmar a vaga na Liga dos Campeões. Do outro lado, o Athletic Bilbao segue em 11º lugar, com 38.
📝RESUMO DO JOGO
🔴 ATHLETIC BILBAO 1 x 2 VILLARREAL 🟡
🏆 Competição: Campeonato Espanhol | 31ª rodada
🏟️ Local: San Mamés, em Bilbau (ESP)
📅 Data: 12 de abril de 2025 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Sergi Cardona, aos 26' do 1ºT (Villarreal)
- ⚽ Alfon, aos 50' do 1ºT (Villarreal)
- ⚽ Gorka Guruzeta, aos 39' do 2ºT (Athletic Bilbao)
Como foi o jogo?
O Villarreal abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Oluwaseyi, Cardona acertou forte chute no canto esquerdo e balançou as redes. Pressionando até o fim da etapa inicial, o Submarino Amarelo ampliou aos 50: em contra-ataque, Alfon fez grande jogada individual e bateu cruzado para marcar o segundo.
Na etapa final, o Athletic Bilbao foi para cima. Aos 39 minutos, Guruzeta diminuiu o marcador: após cruzamento rasteiro de Berchiche, o atacante bateu cruzado e marcou. No entanto, a pressão do Bilbao não foi suficiente para chegar ao empate.
Veja outros resultados de La Liga deste domingo:
- Osasuna 1 x 1 Real Betis
- Mallorca 3 x 0 Rayo Vallecano
- Celta de Vigo 0 x 3 Real Oviedo
