Villarreal bate Celta pelo Espanhol e se aproxima de vaga na Champions

O Villarreal se aproximou da classificação à Liga dos Campeões neste domingo, ao vencer o Celta de Vigo pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol por 2 a 1, no Estádio de la Cerámica. Gerard Moreno e Pépé anotaram os gols do time da casa, enquanto Borja Iglesias descontou pelos visitantes.

Situação na tabela

Assim, o Villarreal se mantém na terceira colocação de Laliga com 65 pontos, precisando somar apenas mais um para garantir a vaga na Champions da próxima temporada. Já o Celta é o sexto, com 44 pontos.

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📋 Resumo do jogo

🟡 VILLARREAL 2 x 1 CELTA DE VIGO 🔵

🏆 Competição: Campeonato Espanhol

🏟️ Local: Estádio de la Cerámica

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Gerard Moreno, aos 2' do 1ºT (Villarreal)

⚽ Nicolas Pépé, aos 29' do 1ºT (Villarreal)

⚽ Borja Iglesias, aos 28' do 2ºT (Celta de Vigo)

Como foi o jogo

Logo no primeiro minuto de jogo, Yoel Lago derrubou Alberto Moreno na área e foi marcado pênalti para o Villarreal. Gerard Moreno foi para a cobrança e converteu para abrir o marcador. Aos 29, Pedraza cruzou rasteiro pela esquerda e Pepé bateu firme da entrada da área para ampliar, sem chances para o goleiro Radu.

Na segunda etapa, aos 25 minutos, Pape Gueye fez falta em Iglesias na área e desta vez foi o Celta quem teve um pênalti a favor. O próprio Iglesias cobrou a penalidade e estufou as redes para descontar pela equipe de Vigo.

Próximos jogos

Villarreal

Jogo: Villarreal x Levante

Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) | 09h (de Brasília)

Competição: Campeonato Espanhol

Local: Estádio de la Cerámica

Celta de Vigo

Jogo: Celta x Elche

Data e horário: 03 de abril de 2026 (domingo) | 09h (de Brasília)

Competição: Campeonato Espanhol

Local: Estádio Abanca-Balaídos

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