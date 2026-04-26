Villarreal bate Celta pelo Espanhol e se aproxima de vaga na Champions

O Villarreal se aproximou da classificação à Liga dos Campeões neste domingo, ao vencer o Celta de Vigo pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol por 2 a 1, no Estádio de la Cerámica. Gerard Moreno e Pépé anotaram os gols do time da casa, enquanto Borja Iglesias descontou pelos visitantes.
Situação na tabela
Assim, o Villarreal se mantém na terceira colocação de Laliga com 65 pontos, precisando somar apenas mais um para garantir a vaga na Champions da próxima temporada. Já o Celta é o sexto, com 44 pontos.
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📋 Resumo do jogo
🟡 VILLARREAL 2 x 1 CELTA DE VIGO 🔵
🏆 Competição: Campeonato Espanhol
🏟️ Local: Estádio de la Cerámica
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Gerard Moreno, aos 2' do 1ºT (Villarreal)
- ⚽ Nicolas Pépé, aos 29' do 1ºT (Villarreal)
- ⚽ Borja Iglesias, aos 28' do 2ºT (Celta de Vigo)
Como foi o jogo
Logo no primeiro minuto de jogo, Yoel Lago derrubou Alberto Moreno na área e foi marcado pênalti para o Villarreal. Gerard Moreno foi para a cobrança e converteu para abrir o marcador. Aos 29, Pedraza cruzou rasteiro pela esquerda e Pepé bateu firme da entrada da área para ampliar, sem chances para o goleiro Radu.
Na segunda etapa, aos 25 minutos, Pape Gueye fez falta em Iglesias na área e desta vez foi o Celta quem teve um pênalti a favor. O próprio Iglesias cobrou a penalidade e estufou as redes para descontar pela equipe de Vigo.
Próximos jogos
Villarreal
- Jogo: Villarreal x Levante
- Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) | 09h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Espanhol
- Local: Estádio de la Cerámica
Celta de Vigo
- Jogo: Celta x Elche
- Data e horário: 03 de abril de 2026 (domingo) | 09h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Espanhol
- Local: Estádio Abanca-Balaídos
Veja outros resultados do Campeonato Espanhol neste domingo:
- Rayo Vallecano 3 x 3 Real Sociedad
- Real Oviedo 1 x 2 Elche
- Osasuna 2 x 1 Sevilla