Apostas

Sevilla x Real Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por OSCAR DEL POZO / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/05/2026 às 20:00

O Real Madrid visita o Sevilla pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Disney+.

Como chegam as equipes

O Sevilla chega para essa rodada após vencer o Villarreal por 3 a 2, em 12º, com 43 pontos. Já o Real Madrid venceu o Oviedo na última rodada, por 2 a 0. O clube merengue ocupa a segunda posição do Campeonato Espanhol, com 80 pontos.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Prováveis escalações

Sevilla

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Salas e Suazo; Vargas, Agoumé, D. Sow e Oso; Adams e Maupay.
Técnico: Luis Garcia.

Real Madrid

Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger e Carreras; Mastantuono, B. Díaz, Tchouaméni e Camavinga; Mbappé e Vinícius Jr.
Técnico: Álvaro Arbeloa.

Arbitragem

Ainda não foi definida.

Ficha técnica

Confronto: Sevilla x Real Madrid
Competição: Campeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 14h (de Brasília)
Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha (Espanha)
TransmissãoDisney+

Mais jogos do Campeonato Espanhol

Todos os jogos da 37ª rodada acontecem simultaneamente às 14h (de Brasília) neste domingo:

  • Barcelona x Real Betis
  • Athletic Bilbao x Celta de Vigo
  • Atlético de Madrid x Girona
  • Elche x Getafe
  • Levante x Mallorca
  • Osasuna x Espanyol
  • Rayo Vallecano x Villarreal
  • Real Oviedo x Alavés
  • Real Sociedad x Valencia

Conteúdo Patrocinado