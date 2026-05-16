Sevilla x Real Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

O Real Madrid visita o Sevilla pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Disney+.
Como chegam as equipes
O Sevilla chega para essa rodada após vencer o Villarreal por 3 a 2, em 12º, com 43 pontos. Já o Real Madrid venceu o Oviedo na última rodada, por 2 a 0. O clube merengue ocupa a segunda posição do Campeonato Espanhol, com 80 pontos.
Prováveis escalações
Sevilla
Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Salas e Suazo; Vargas, Agoumé, D. Sow e Oso; Adams e Maupay.
Técnico: Luis Garcia.
Real Madrid
Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger e Carreras; Mastantuono, B. Díaz, Tchouaméni e Camavinga; Mbappé e Vinícius Jr.
Técnico: Álvaro Arbeloa.
Arbitragem
Ainda não foi definida.
Ficha técnica
Confronto: Sevilla x Real Madrid
Competição: Campeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 14h (de Brasília)
Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha (Espanha)
Transmissão: Disney+
Mais jogos do Campeonato Espanhol
Todos os jogos da 37ª rodada acontecem simultaneamente às 14h (de Brasília) neste domingo:
- Barcelona x Real Betis
- Athletic Bilbao x Celta de Vigo
- Atlético de Madrid x Girona
- Elche x Getafe
- Levante x Mallorca
- Osasuna x Espanyol
- Rayo Vallecano x Villarreal
- Real Oviedo x Alavés
- Real Sociedad x Valencia