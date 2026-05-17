Luta para evitar rebaixamento esquenta reta final do Espanhol

O Campeonato Espanhol chega à sua 37ª e penúltima rodada com o título já decidido a favor do Barcelona, mas com uma batalha acirrada ainda em curso para evitar o rebaixamento ou garantir vagas em competições europeias.

Na parte inferior da tabela, com o Oviedo já rebaixado, nada menos que nove equipes estão agrupadas dentro de uma margem de quatro pontos.

Com seis pontos ainda em disputa, o Sevilla (12º colocado, quatro pontos acima da zona de rebaixamento) enfrenta o Real Madrid neste domingo, buscando selar matematicamente a sua permanência na elite.

A vitória conquistada na quarta-feira, fora de casa, contra o Villarreal, permitiu à equipe dar um passo decisivo rumo à zona de segurança, após ter flertado anteriormente com a zona de rebaixamento.

O Real Madrid, por sua vez, em meio ao processo eleitoral iniciado pelo presidente do clube, Florentino Pérez, seguem empenhados em encerrar a temporada com vitórias que possam ajudar a amenizar as controvérsias dos últimos dias.

Na quinta-feira, a equipe derrotou o rebaixado Oviedo por 2 a 0, em uma partida no Santiago Bernabéu, onde os torcedores manifestaram sua insatisfação com jogadores como Mbappé e Vinicius Junior.

Ao término desse jogo, o atacante francês se envolveu em uma discussão verbal, travada à distância, com seu treinador Álvaro Arbeloa. Mbappé alegou que o técnico lhe havia dito que ele era o "quarto atacante" da equipe, declarações que Arbeloa negou durante a coletiva de imprensa poucos minutos depois.

"Eu disse a ele para manter a calma. Entendo que esse tipo de coisa ganhe as manchetes, mas é algo muito mais normal do que vocês imaginam", declarou Arbeloa neste sábado, tentando apaziguar um novo conflito dentro do vestiário.

Espanyol (14º) e Osasuna (13º) se enfrentam neste domingo em um duelo no qual o vencedor poderá dar um passo decisivo rumo à garantia de sua permanência na primeira divisão.

Os dois times estão empatados com 42 pontos e aquele que conseguir conquistar os três pontos poderá considerar sua permanência praticamente assegurada.

"Resta apenas um último passo para alcançarmos esse maldito objetivo de uma vez por todas e, a partir daí, poderemos descansar, pois foi um ano difícil, e não foi o que esperávamos", disse o técnico do Espanyol, Manolo González.

A equipe da Catalunha conquistou três pontos cruciais contra o Athletic Bilbao (2 a 0) na quarta-feira, sua primeira vitória de 2026, garantindo um fôlego muito necessário antes das duas últimas rodadas do campeonato.

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Luta por vagas europeias

A derrota foi um duro golpe para o Athletic em sua busca por vagas europeias, embora os bascos possam retomar o rumo caso vençam o Celta no San Mamés.

A equipe galega (6ª colocada) após perder a chance de garantir o quinto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, defende agora sua vaga na Liga Europa.

"É extremamente significativo estarmos onde estamos agora, com nosso destino em nossas próprias mãos no que diz respeito à classificação europeia, restando apenas duas rodadas", disse o técnico do Celta, Claudio Giráldez, na terça-feira.

O time celeste mantêm uma vantagem de apenas dois pontos sobre o Getafe, que visita o Elche, outro clube que luta para escapar do rebaixamento.

O Elche está fora da zona de rebaixamento, embora esteja empatado (39 pontos) com o Mallorca, a equipe que atualmente é a primeira nessa zona da degola.

O Barcelona, recém sagrado campeão de LaLiga, buscará retomar o caminho das vitórias contra o Betis, após a derrota sofrida para o Alavés na quarta-feira.

Esse revés frustrou a ambição do time catalão de alcançar a marca dos 100 pontos nesta temporada, objetivo secundário perseguido após terem garantido, com sucesso, o bicampeonato espanhol.

Nem o Betis, comandado pelo chileno Pellegrini, que já assegurou o quinto lugar e uma vaga na Champions League, nem o Barça, têm algo em jogo nesta partida.

O Atlético de Madrid (4º), por sua vez, vai receber o Girona no que marcará o último jogo de Antoine Griezmann em casa antes de partir para se juntar ao Orlando na MLS.

A equipe de Madrid, que perdeu a final da Copa do Rei e foi eliminada nas semifinais da Champions League, agora não aspiram a nada além de realizar atuações dignas em seus jogos restantes.

*Por AFP