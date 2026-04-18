Goleiro brilha nos pênaltis, Real Sociedad vence Atlético de Madrid e conquista a Copa do Rei

A Real Sociedad conquistou a Copa do Rei da Espanha neste sábado ao vencer o Atlético de Madrid nos pênaltis, por 4 a 3 no Estádio La Cartuja, após um empate em 2 a 2 no tempo normal. Barrenetxea e Oyarzabal marcaram, e o Atleti buscou o empate com Lookman e Álvarez. Nas penalidades, o goleiro Unai Marrera pegou duas cobranças e foi decisivo para o título da Real Sociedad.
Esse é o quarto título da Real Sociedad na Copa do Rei, que volta a erguer a taça após seis temporadas. O time do país basco ganhou a competição em 1909, 1986/87, 2019/20 e, agora, em 2025/26.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ ATLÉTICO DE MADRID 2 (3) x (4) 2 REAL SOCIEDAD 🔵⚪
🏆 Competição: Copa do Rei (final)
🏟️ Local: Estádio La Cartuja, em Sevilha (Espanha)
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 16h (de Brasília)
GOLS
- ⚽ Ander Barrenetxea, aos 1' do 1ºT (Real Sociedad)
- ⚽ Ademola Lookman, aos 18' do 1ºT (Atlético de Madrid)
- ⚽ Mikel Oyarzabal, aos 45' do 1ºT (Real Sociedad)
- ⚽ Julián Alvarez, aos 38' do 2ºT (Atlético de Madrid)
Como foi o jogo
Com um minuto de bola rolando, Ander Barrenetxea recebeu um cruzamento na área e cabeceou firme para inaugurar o placar na decisão. Já aos 18 minutos, Lookman recebeu na entrada da área, bateu cruzado e revidou para o Atlético de Madrid.
Aos 45 minutos, o árbitro marcou pênalti para a Real Sociedad após a saída errada de Juan Musso, que se chocou com Gonçalo Guedes dentro da área. Mikel Oyarzabal converteu a cobrança e colocou novamente a Real Sociedad à frente no placar.
Porém, aos 38 minutos da segunda etapa, Julián Álvarez acertou belo chute no ângulo para empatar a final e levar o duelo à prorrogação, na qual os dois times passaram em branco.
A decisão do campeão, então, foi às penalidades. Juan Musso até chegou a defender a finalização de Óskarsson, porém o destaque ficou para Unai Marrero, que parou as cobranças de Sorloth e Julian Alvarez.
Próximos jogos
Atlético de Madrid 🔴⚪
- Elche x Atlético de Madrid (33ª rodada do Campeonato Espanhol)
- Data e horário: 22 de abril (quarta-feira), às 14h (de Brasília)
- Local: Estádio Martínez Valero, em Elche (Espanha)
Real Sociedad 🔵⚪
- Real Sociedad x Getafe (33ª rodada do Campeonato Espanhol)
- Data e horário: 22 de abril (quarta-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: Reale Arena, em San Sebastián (Espanha)