Real Madrid x Oviedo pelo Espanhol: veja onde assistir e prováveis escalações

Publicado 13/05/2026 às 20:00

O Real Madrid recebe o rebaixado Oviedo nesta quinta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.

Onde assistir Real Madrid x Oviedo ao vivo?

  • TV: ESPN (pago).
  • Streaming: Disney+.
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Real Madrid chega pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Barcelona no El Clásico, resultado que também consolidou a perda do título de LaLiga para o rival. Agora, a equipe madrilenha busca ao menos garantir a segunda colocação na tabela.

Já o Oviedo, lanterna da competição, não tem mais objetivos na temporada. Rebaixado na última segunda-feira, o time das Astúrias vem de um empate sem gols com o Getafe.

Prováveis escalações

⚪⚪Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio e Fran García; Camavinga e Tchouaméni; Brahim Diaz, Bellingham e Vini. Jr.; Gonzalo García.
Técnico: Álvaro Arbeloa.

🔵⚪ Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Costas, Calvo e Rahim Alhassane; Hassan, Colombatto, Reina e Thiago Fernández; Chaira e Federico Viñas.
Técnico: Guillermo Almada.

Ficha Técnica

Confronto: Real Madrid x Real Oviedo
Competição: Campeonato Espanhol (36ª rodada)
Data e horário: Quinta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local: Bernabéu, em Madrid(ESP)
Transmissão: ESPN e Disney+

