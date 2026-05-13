Real Madrid x Oviedo pelo Espanhol: veja onde assistir e prováveis escalações

O Real Madrid recebe o rebaixado Oviedo nesta quinta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.
Onde assistir Real Madrid x Oviedo ao vivo?
- TV: ESPN (pago).
- Streaming: Disney+.
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
⚙️ ¡Último entrenamiento antes de recibir al Oviedo! pic.twitter.com/5tg85KGKxA
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 13, 2026
Como chegam as equipes?
O Real Madrid chega pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Barcelona no El Clásico, resultado que também consolidou a perda do título de LaLiga para o rival. Agora, a equipe madrilenha busca ao menos garantir a segunda colocação na tabela.
Já o Oviedo, lanterna da competição, não tem mais objetivos na temporada. Rebaixado na última segunda-feira, o time das Astúrias vem de um empate sem gols com o Getafe.
Prováveis escalações
⚪⚪Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio e Fran García; Camavinga e Tchouaméni; Brahim Diaz, Bellingham e Vini. Jr.; Gonzalo García.
Técnico: Álvaro Arbeloa.
🔵⚪ Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Costas, Calvo e Rahim Alhassane; Hassan, Colombatto, Reina e Thiago Fernández; Chaira e Federico Viñas.
Técnico: Guillermo Almada.
Ficha Técnica
