Real Madrid x Girona pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, o Real Madrid recebe o Girona pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no Santiago Bernabéu, a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir Real Madrid x Girona?

O jogo terá transmissão do Disney+.

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Posições na tabela

O Real Madrid ocupa a vice-liderança do Espanhol, com 69 pontos, sete atrás do líder Barcelona. Já o Girona é o 12º colocado da competição, com 37 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Mbappé e Vinícius Júnior.

Técnico: Álvaro Arbeloa.

Girona: Gazzaniga; Moreno, Francés, Vitor Reis e Rincón; Ounahi, Martín, Witsel, Beltrán e Tsygankov; Abel Ruiz.

Técnico: Michel

Arbitragem

Francisco Hernandez (ESP) será árbitro da partida.

Ficha Técnica

Confronto: Real Madrid x Girona

Competição: Campeonato Espanhol - 31ª Rodada

Data e horário: Sexta, 10 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Transmissão: Disney+