Real Madrid x Girona pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, o Real Madrid recebe o Girona pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no Santiago Bernabéu, a partir das 16h (de Brasília).
⏩ PRÓXIMO PARTIDO
🆚 @GironaFC_ES
🗓️ 10/04 | 21:00 CEST pic.twitter.com/6dW0a9epPj
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2026
Onde assistir Real Madrid x Girona?
O jogo terá transmissão do Disney+.
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Posições na tabela
O Real Madrid ocupa a vice-liderança do Espanhol, com 69 pontos, sete atrás do líder Barcelona. Já o Girona é o 12º colocado da competição, com 37 pontos conquistados.
Prováveis escalações
Real Madrid: Lunin; Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Mbappé e Vinícius Júnior.
Técnico: Álvaro Arbeloa.
Girona: Gazzaniga; Moreno, Francés, Vitor Reis e Rincón; Ounahi, Martín, Witsel, Beltrán e Tsygankov; Abel Ruiz.
Técnico: Michel
Arbitragem
Francisco Hernandez (ESP) será árbitro da partida.
Ficha Técnica
Confronto: Real Madrid x Girona
Competição: Campeonato Espanhol - 31ª Rodada
Data e horário: Sexta, 10 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
Transmissão: Disney+