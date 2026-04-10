Real cede empate ao Girona e perde chance de encostar no líder Barcelona

O Real Madrid se complicou no Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, a equipe da capital espanhola empatou com o Girona em 1 a 1, pela 31ª rodada de La Liga, em jogo disputado no Santiago Bernabéu. Valverde marcou o gol dos mandantes, enquanto Lemar balançou a rede para os visitantes.
E a tabela?
Com o resultado, o Real Madrid segue na segunda posição, agora com 70 pontos - seis a menos que o líder Barcelona. Caso a equipe catalã vença o Espanyol neste sábado, às 13h (de Brasília), irá aumentar a vantagem para nove pontos, restando apenas sete rodadas para o fim do torneio. Do outro lado, o Girona ficou na 12ª colocação, com 38.
📝RESUMO DO JOGO
⚪ REAL MADRID 1 x 1 GIRONA 🔴
🏆 Competição: Campeonato Espanhol | 31ª rodada
🏟️ Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
📅 Data: 10 de abril de 2025 (sexta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Federico Valverde, aos 6' do 2ºT (Real Madrid)
- ⚽ Thomas Lemar, aos 17' do 2ºT (Girona)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi dominado pelo Real Madrid. Jogando em casa, a equipe de Arbeloa pressionou desde o início, mas esbarrou em boa atuação de Gazzaniga. As principais defesas do goleiro argentino aconteceram ainda na etapa inicial: aos 19 minutos, em chute forte de Vinícius Júnior após passe de Camavinga, e, pouco depois, aos 28, em finalização de longa distância de Valverde.
Na volta do intervalo, o cenário se manteve, e o Real Madrid seguiu no ataque até abrir o placar aos seis minutos. Brahim Díaz encontrou Valverde, que arriscou de fora da área e superou Gazzaniga. O Girona, porém, reagiu aos 17, quando Lemar recebeu passe de Martínez, fez boa jogada individual, bateu de longe e deixou tudo igual.
Nos minutos finais, o Real Madrid voltou a pressionar em busca da vitória, criando boas oportunidades com Vinícius Júnior, Valverde e Mbappé, mas Gazzaniga, que terminou a partida com sete defesas, seguiu seguro e garantiu o empate para o Girona.
Próximos jogos
Real Madrid
- Bayern de Munique x Real Madrid | Quartas de final da Liga dos Campeões (volta)
- Data e hora: 15/4 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha
Girona
- Girona x Betis | 32ª rodada do Camp. Espanhol
- Data e hora: 21/4 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)
- Local: Estadi Montivili, em Girona
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp