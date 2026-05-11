Real Oviedo é rebaixado para a segunda divisão da Espanha menos de um ano após acesso

O Oviedo retornará à segunda divisão espanhola menos de um ano depois de conseguir o acesso à elite, após o empate em 1 a 1 entre Rayo Vallecano e Girona nesta segunda-feira.

Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o Oviedo ocupa a lanterna com 29 pontos, dez atrás do Girona (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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O clube asturiano havia retornado à primeira divisão após 24 anos, com uma virada no playoff de acesso contra o Mirandés.

Três treinadores passaram pelo Oviedo na temporada, Veljko Paunovic, Luis Carrión e Guillermo Almada, na campanha de apenas seis vitórias em 35 jogos.

Com conteúdo da AFP*