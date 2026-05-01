Osasuna x Barcelona pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Barcelona visita o Osasuna pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será no Estádio El Sadar, em Pamplona, a partir das 16h (de Brasília).
Onde assistir Osasuna x Barcelona?
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Posições na tabela
Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona soma 85 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Real Madrid. Já o Osasuna ocupa a nona posição, com 42 pontos.
O Barça pode ser campeão da La Liga nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Osasuna e contar com que o Real não vença o Espanyol, no domingo.
Prováveis escalações
Barcelona: Joan García; João Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín e Balde; Gavi e Pedri; Berdhhji, Dani Olmo e Fermín López; Lewandowski.
Técnico: Hansi Flick
Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Alejandro Catena e Galán; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Lucas Torró e Bretones; Budimir.
Técnico: Alessio Lisci
Arbitragem
Isidro Díaz de Mera Escuderos (ESP) será o árbitro do confronto.
Ficha Técnica
Confronto: Osasuna x Barcelona
Competição: Campeonato Espanhol (34ª Rodada)
Data e horário: Sábado, 02 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio El Sadar, em Pamplona (ESP)
Transmissão: ESPN e Disney+