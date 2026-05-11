Osasuna x Atlético de Madrid pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Atlético de Madrid visita o Osasuna pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogoacontece no Estádio El Sadar, em Pamplona, a partir das 16h30 (de Brasília).
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— Atlético de Madrid (@Atleti) May 11, 2026
Onde assistir Osasuna x Atlético de Madrid?
Streaming: Disney+.
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Como chegam os times?
Já garantido na Liga dos Campeões na próxima temporada, o Atlético de Madrid ocupa a quarta colocação, com 63 pontos. O Osasuna, por sua vez, está em 10º lugar, com 42 pontos somados.
Prováveis escalações
🔴🔵 Osasuna
Aitor Fernández; Rosier, Boyomo, Cartena e Bretones; Moncayola e Muñoz; García, Oroz e Raúl Moro; Budimir.
Técnico: Alessio Lisci
🔴🔵⚪ Atlético de Madrid
Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Llorente, Koke, Mendoza e Lookman; Sorloch e Griezmann.
Técnico: Diego Simeone.
Arbitragem
Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (ESP)
Ficha técnica
🔴🔵 Osasuna x Atlético de Madrid 🔴🔵⚪
Competição: Campeonato Espanhol (36ª rodada)
Data e horário: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)
Local: Estadio El Sadar, em Pamplona (ESP)
Próximos jogos
Osasuna
Jogo: Osasuna x Espayol
Competição: Campeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 14h (de Brasília)
Local: Estádio El Sadar, em Pamplona (ESP)
Atlético de Madrid
Jogo: Atlético de Madrid x Girona
Competição: Campeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 14h (de Brasília)
Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (ESP)