Osasuna x Atlético de Madrid pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Atlético de Madrid visita o Osasuna pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogoacontece no Estádio El Sadar, em Pamplona, a partir das 16h30 (de Brasília).

Nueva sesión de entrenamiento 💪🏼 pic.twitter.com/tbkrLXC9vc — Atlético de Madrid (@Atleti) May 11, 2026

Onde assistir Osasuna x Atlético de Madrid?

Streaming: Disney+.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chegam os times?

Já garantido na Liga dos Campeões na próxima temporada, o Atlético de Madrid ocupa a quarta colocação, com 63 pontos. O Osasuna, por sua vez, está em 10º lugar, com 42 pontos somados.

Prováveis escalações

🔴🔵 Osasuna

Aitor Fernández; Rosier, Boyomo, Cartena e Bretones; Moncayola e Muñoz; García, Oroz e Raúl Moro; Budimir.

Técnico: Alessio Lisci

🔴🔵⚪ Atlético de Madrid

Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Llorente, Koke, Mendoza e Lookman; Sorloch e Griezmann.

Técnico: Diego Simeone.

Arbitragem

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (ESP)

Ficha técnica

🔴🔵 Osasuna x Atlético de Madrid 🔴🔵⚪

Competição: Campeonato Espanhol (36ª rodada)

Data e horário: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estadio El Sadar, em Pamplona (ESP)

Próximos jogos

Osasuna

Jogo: Osasuna x Espayol

Competição: Campeonato Espanhol - 37ª rodada

Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio El Sadar, em Pamplona (ESP)

Atlético de Madrid

Jogo: Atlético de Madrid x Girona

Competição: Campeonato Espanhol - 37ª rodada

Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 14h (de Brasília)

Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (ESP)