Goleiro do Zaragoza dá soco em adversário e corre risco de sofrer punição severa

O goleiro do Zaragoza, Esteban Andrada, pode sofrer uma longa suspensão por agredir um jogador do Huesca no rosto após ser expulso neste domingo, durante uma partida da Segunda Divisão espanhola.
Andrada, que está emprestado pelo Monterrey, do México, pode enfrentar uma suspensão de até 12 partidas pelo soco, além da punição de um jogo referente à própria expulsão.
"Protagonizamos cenas impróprias para este esporte, cenas que jamais deveriam ter ocorrido", declarou o Zaragoza em um comunicado.
"Como clube, condenamos veementemente o que aconteceu durante o incidente que manchou de forma inaceitável uma partida de futebol de particular importância para a nossa região, algo simplesmente inadmissível", acrescentou.
"Em relação ao nosso jogador, Esteban Andrada, o clube irá analisar os acontecimentos e tomar as medidas disciplinares cabíveis", diz a nota.
Tanto o Zaragoza quanto o Huesca estão atualmente na zona de rebaixamento, lutando para evitar a queda para a Terceira Divisão do futebol espanhol.
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*AFP