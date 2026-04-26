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Goleiro do Zaragoza dá soco em adversário e corre risco de sofrer punição severa

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Foto por STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 26/04/2026 às 20:35

O goleiro do Zaragoza, Esteban Andrada, pode sofrer uma longa suspensão por agredir um jogador do Huesca no rosto após ser expulso neste domingo, durante uma partida da Segunda Divisão espanhola.

O jogador argentino de 35 anos foi inicialmente expulso por empurrar Jorge Pulido, mas imediatamente partiu para confrontar e agredi-lo, provocando um tumulto em campo já nos acréscimos. O goleiro do Huesca, Dani Jiménez, e o jogador do Zaragoza, Dani Tasende, também acabaram sendo expulsos na sequência.Jogando em casa, o Huesca conseguiu manter a vantagem e garantir uma vitória por 1 a 0 no clássico regional.

Andrada, que está emprestado pelo Monterrey, do México, pode enfrentar uma suspensão de até 12 partidas pelo soco, além da punição de um jogo referente à própria expulsão.

"Protagonizamos cenas impróprias para este esporte, cenas que jamais deveriam ter ocorrido", declarou o Zaragoza em um comunicado.

"Como clube, condenamos veementemente o que aconteceu durante o incidente que manchou de forma inaceitável uma partida de futebol de particular importância para a nossa região, algo simplesmente inadmissível", acrescentou.

"Em relação ao nosso jogador, Esteban Andrada, o clube irá analisar os acontecimentos e tomar as medidas disciplinares cabíveis", diz a nota.

Tanto o Zaragoza quanto o Huesca estão atualmente na zona de rebaixamento, lutando para evitar a queda para a Terceira Divisão do futebol espanhol.

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*AFP

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