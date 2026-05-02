Espanyol x Real Madrid pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, o Real Madrid visita o Espanyol pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no RCDE Stadium, a partir das 16h (de Brasília).
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— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 1, 2026
Onde assistir Espanyol x Real Madrid?
O jogo terá transmissão da Disney+.
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Posições na tabela
O Real Madrid é vice-líder da La Liga, com 74 pontos, 11 a menos que o líder Barcelona. Já o Espanyol ocupa a 13ª colocação, com 39 pontos.
Prováveis escalações
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Mendy; Federico Valverde e Tchouaméni; Brahím Díaz, Bellingham e Vinícius Júnior; Gonzalo García.
Técnico: Álvaro Arbeloa
Espanyol: Dmitrovic; Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera e Romero; Ngonge, Expósito, González e Pere Milla; Kike García e Ramón Terrats.
Técnico: Manolo González.
Ficha Técnica
Confronto: Espanyol x Real Madrid
Competição: Campeonato Espanhol (34ª rodada)
Data e horário: Domingo, 03 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: RCDE Stadium, em Cornella (ESP)
Transmissão: Disney+