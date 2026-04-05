De virada, Celta derrota o Valencia e volta a vencer pelo Espanhol

De virada, o Celta de Vigo venceu o Valencia por 3 a 2 na tarde deste domingo, no Estádio Mestalla, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 en Valencia! 👊 Tremenda REMONTADA en Mestalla para voltar á senda da vitoria en @LaLiga 🩵🙌 Incríble, equipo! #ValenciaCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Z9EkrAYenT — Celta (@RCCelta) April 5, 2026

Situação da tabela

Com a vitória, o Celta quebra um jejum de três partidas no Espanhol e segue na sexta colocação, com 44 pontos. Já o Valencia cai para a 13ª posição, com 35 pontos.

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Resumo do jogo

VALENCIA 2 x 3 CELTA DE VIGO

Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 30

Local: Mestalla, em Valência (ESP)

Data: 5 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 11h15 (de Brasília)

Gols

Guido Rodríguez, aos 12 minutos do 1ºT (Valencia)

Guido Rodríguez, aos 12 minutos do 1ºT (Valencia) Ilaix Moriba, aos 11 minutos do 2ºT (Celta)

Ilaix Moriba, aos 11 minutos do 2ºT (Celta) Fer López, aos 16 minutos do 2ºT (Celta)

Fer López, aos 16 minutos do 2ºT (Celta) Williot Swedberg, aos 36 minutos do 2ºT (Celta)

Williot Swedberg, aos 36 minutos do 2ºT (Celta) Guido Rodríguez, aos 47 minutos do 2ºT (Valencia)

Como foi o jogo

O Valencia abriu o placar logo aos 12 minutos de jogo. Após jogada de escanteio, a bola sobrou para Guido Rodríguez finalizar da entrada da área e marcar um lindo gol para o time da casa.

O empate do Celta veio aos 11 minutos do segundo tempo. Em lance pela direita, Jutgla cruzou para o centro da área e Ilaix Moriba aproveitou o rebote da finalização de Williot Swedberg para deixar tudo igual.

Cinco minutos depois, Williot cruzou rasteiro para Fer López virar a partida. Aos 36, em linda troca de passes, Williot Swedberg recebeu de Moriba para marcar o terceiro.

Com dois minutos de acréscimos da etapa complementar, o Valencia diminuiu. Sadiq recebeu na área e achou Guido, que finalizou com força para marcar o seu segundo.

Próximas partidas

Valencia

Jogo: Elche x Valencia | Campeonato Espanhol

Data e horário: Sábado, 11 de abril de 2026, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio Martínez Valero, em Elche (ESP)

Celta