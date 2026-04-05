De virada, Celta derrota o Valencia e volta a vencer pelo Espanhol

De virada, o Celta de Vigo venceu o Valencia por 3 a 2 na tarde deste domingo, no Estádio Mestalla, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 en Valencia! 👊
Tremenda REMONTADA en Mestalla para voltar á senda da vitoria en @LaLiga 🩵🙌 Incríble, equipo! #ValenciaCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Z9EkrAYenT
— Celta (@RCCelta) April 5, 2026
Situação da tabela
Com a vitória, o Celta quebra um jejum de três partidas no Espanhol e segue na sexta colocação, com 44 pontos. Já o Valencia cai para a 13ª posição, com 35 pontos.
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Resumo do jogo
VALENCIA 2 x 3 CELTA DE VIGO
Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 30
Local: Mestalla, em Valência (ESP)
Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 11h15 (de Brasília)
Gols
- Guido Rodríguez, aos 12 minutos do 1ºT (Valencia)
- Ilaix Moriba, aos 11 minutos do 2ºT (Celta)
- Fer López, aos 16 minutos do 2ºT (Celta)
- Williot Swedberg, aos 36 minutos do 2ºT (Celta)
- Guido Rodríguez, aos 47 minutos do 2ºT (Valencia)
Como foi o jogo
O Valencia abriu o placar logo aos 12 minutos de jogo. Após jogada de escanteio, a bola sobrou para Guido Rodríguez finalizar da entrada da área e marcar um lindo gol para o time da casa.
O empate do Celta veio aos 11 minutos do segundo tempo. Em lance pela direita, Jutgla cruzou para o centro da área e Ilaix Moriba aproveitou o rebote da finalização de Williot Swedberg para deixar tudo igual.
Cinco minutos depois, Williot cruzou rasteiro para Fer López virar a partida. Aos 36, em linda troca de passes, Williot Swedberg recebeu de Moriba para marcar o terceiro.
Com dois minutos de acréscimos da etapa complementar, o Valencia diminuiu. Sadiq recebeu na área e achou Guido, que finalizou com força para marcar o seu segundo.
Próximas partidas
Valencia
- Jogo: Elche x Valencia | Campeonato Espanhol
Data e horário: Sábado, 11 de abril de 2026, às 11h15 (de Brasília)
Local: Estádio Martínez Valero, em Elche (ESP)
Celta
- Jogo: Freiburg x Celta | Liga Europa
Data e horário: Quinta, 9 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Europa-Park Stadion, em Breisgau (ALE)