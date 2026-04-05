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De virada, Celta derrota o Valencia e volta a vencer pelo Espanhol

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Foto: Divulgação/ @RCCelta
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/04/2026 às 14:05

De virada, o Celta de Vigo venceu o Valencia por 3 a 2 na tarde deste domingo, no Estádio Mestalla, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Situação da tabela

Com a vitória, o Celta quebra um jejum de três partidas no Espanhol e segue na sexta colocação, com 44 pontos. Já o Valencia cai para a 13ª posição, com 35 pontos.

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📋 Resumo do jogo 

VALENCIA 2 x 3 CELTA DE VIGO

🏆 Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 30
🏟️ Local: Mestalla, em Valência (ESP)
📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 11h15 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Guido Rodríguez, aos 12 minutos do 1ºT (Valencia)
  • ⚽ Ilaix Moriba, aos 11 minutos do 2ºT (Celta)
  • ⚽ Fer López, aos 16 minutos do 2ºT (Celta)
  • ⚽ Williot Swedberg, aos 36 minutos do 2ºT (Celta)
  • ⚽ Guido Rodríguez, aos 47 minutos do 2ºT (Valencia)

Como foi o jogo

O Valencia abriu o placar logo aos 12 minutos de jogo. Após jogada de escanteio, a bola sobrou para Guido Rodríguez finalizar da entrada da área e marcar um lindo gol para o time da casa.

O empate do Celta veio aos 11 minutos do segundo tempo. Em lance pela direita, Jutgla cruzou para o centro da área e Ilaix Moriba aproveitou o rebote da finalização de Williot Swedberg para deixar tudo igual.

Cinco minutos depois, Williot cruzou rasteiro para Fer López virar a partida. Aos 36, em linda troca de passes, Williot Swedberg recebeu de Moriba para marcar o terceiro.

Com dois minutos de acréscimos da etapa complementar, o Valencia diminuiu. Sadiq recebeu na área e achou Guido, que finalizou com força para marcar o seu segundo.

Próximas partidas

Valencia

  • Jogo: Elche x Valencia | Campeonato Espanhol
    Data e horário: Sábado, 11 de abril de 2026, às 11h15 (de Brasília)
    Local: Estádio Martínez Valero, em Elche (ESP)

Celta

  • Jogo: Freiburg x Celta | Liga Europa
    Data e horário: Quinta, 9 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local: Europa-Park Stadion, em Breisgau (ALE)

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