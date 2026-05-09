Barcelona x Real Madrid pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Publicado 09/05/2026 às 20:00

O Barcelona recebe o Real Madrid neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Camp Nou, na Catalunha. Caso a equipe de Hansi Flick vença, confirmará o título da competição.

Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo?

  • TV: ESPN (fechada).
  • Streaming: Disney+ Premium (streaming).
  • Tempo Real: Gazeta Esportiva.

Prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e João Cancelo; Pedri, Gavi e Olmo; Lewandowski, Ferran Torres e Rashford
Técnico: Hansi Flick

Real Madrid: Courtois; A-Arnold, Huijsen, Rudiger, F. Garcia; Tchouameni, Pitarch; Diaz, Bellingham, Vinicius; G. Garcia
Técnico: Álvaro Arbeloa

Arbitragem

  • Árbitro: Alejandro José Hernández
  • Assistentes: José Enrique Naranjo Pérez e Marcos Cerdán Aguilar
  • VAR: Juan Martínez Munuera

Onde assistir ao restante da rodada deste domingo?

  • Mallorca x Villarreal, às 09h (de Brasília): Disney+ (streaming).
  • Athletic Bilbao x Valencia, às 11h15 (de Brasília): ESPN Brasil (youtube).
  • Real Oviedo x Getafe, às 13h30 (de Brasília): Disney+ (streaming).

