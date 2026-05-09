Barcelona x Real Madrid pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

O Barcelona recebe o Real Madrid neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Camp Nou, na Catalunha. Caso a equipe de Hansi Flick vença, confirmará o título da competição.
FC Barcelona 4️⃣-3️⃣ Real Madrid
The day we scored 4 in 15 minutes 🤯 #laligahighlights pic.twitter.com/AnLvGQlR1x
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 8, 2026
Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo?
- TV: ESPN (fechada).
- Streaming: Disney+ Premium (streaming).
- Tempo Real: Gazeta Esportiva.
Prováveis escalações
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e João Cancelo; Pedri, Gavi e Olmo; Lewandowski, Ferran Torres e Rashford
Técnico: Hansi Flick
Real Madrid: Courtois; A-Arnold, Huijsen, Rudiger, F. Garcia; Tchouameni, Pitarch; Diaz, Bellingham, Vinicius; G. Garcia
Técnico: Álvaro Arbeloa
Arbitragem
- Árbitro: Alejandro José Hernández
- Assistentes: José Enrique Naranjo Pérez e Marcos Cerdán Aguilar
- VAR: Juan Martínez Munuera
Onde assistir ao restante da rodada deste domingo?
- Mallorca x Villarreal, às 09h (de Brasília): Disney+ (streaming).
- Athletic Bilbao x Valencia, às 11h15 (de Brasília): ESPN Brasil (youtube).
- Real Oviedo x Getafe, às 13h30 (de Brasília): Disney+ (streaming).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp