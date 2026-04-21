Barcelona x Celta de Vigo pelo Espanhol: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

O Barcelona recebe o Celta de Vigo nesta quarta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Camp Nou, na Catalunha.
Onde assistir Barcelona x Celta de Vigo ao vivo?
- TV: nenhum.
- Streaming: Disney+ Premium (streaming).
- Tempo Real: Gazeta Esportiva.
Prováveis escalações
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e João Cancelo; Pedri, De Jong e Olmo; Yamal, Ferran Torres e Rashford
Técnico: Hansi Flick
Celta de Vigo: Radu; Alonso, Starfelt e Rodriguez; Carreira, Moriba, Vecino e Mingueza; Lopez, Iglesias e Jutgla
Técnico: Claudio Giráldez
Arbitragem
- Árbitro: José Luis Munuera
- Assistentes: Antonio Ramón Martínez e Adrián Díaz
- VAR: Carlos Del Cerro
